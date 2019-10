Casado pide aglutinar el voto en la "casilla" del PP porque Sánchez es "sinónimo de bloqueo" y "traiciona a todos"

Así se ha pronunciado ante un millar de personas -según fuentes del partido-- que ha asistido al acto de apertura de campaña de las generales en el Hotel Barceló Renacimiento de la Isla de la Cartuja (Sevilla), en el que también han participado el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.

Andalucía es una comunidad clave para llegar a Moncloa, dado que reparte 61 escaños al Congreso y lograr más diputados en esta región ayudaría a Casado a recuperarse del descalabro electoral que sufrió en abril, cuando pasó de 137 a 66 escaños. Conscientes los partidos de la importancia de esta tierra también el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha elegido la capital andaluza para dar el pistoletazo de salida a la campaña.

EL PP "ÚNICA GARANTÍA DE DESBLOQUEO"

Casado ha presentado al PP como garantía de desbloqueo y ha recalcado que Sánchez es "sinónimo de bloqueo" porque cuando ha estado al frente del PSOE, España ha estado "bloqueada", salvo "cuando le hicieron dimitir en 2016" por rechazar la abstención a Mariano Rajoy, ya que, a su entender, "quería llevar a España a unas terceras elecciones" entonces. "En eso parece que está ahora si le va mal el resultado", ha apostillado.

Además, ha acusado de nuevo a Sánchez de "traicionar" a la socialista Susana Díaz, a Albert Rivera (Cs), a Pablo Iglesias (Podemos) y a Mariano Rajoy. "Es una persona que ha traicionado a todos, no pacta con nadie", ha afirmado, para añadir que "no va a conseguir" ahora en noviembre lo que no ha logrado estos meses.

En este sentido, ha resaltado que España está "bloqueada porque lo ha querido la izquierda" y porque "lo ha querido el secretario general del PSOE". "Nos presentamos como la única garantía de desbloqueo", ha abundado, para añadir que el PP siempre ha negociado con todos los partidos "menos con los independentistas y los batasunos".

Por eso, ha afirmado que si el PP saca un escaño más en las urnas el próximo 10 de noviembre conseguirá "desbloquear, pactar y evitar la parálisis que está desangrando la economía, la prosperidad y la unidad nacional de España". "Cualquier voto que no vaya al PP hará posible que el PSOE pueda volver a ser investido con su candidato Pedro Sánchez", ha enfatizado, ante un auditorio entregado.

