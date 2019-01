Casado agradece a Aznar sus halagos: "No voy a defraudar"

"Gracias por tus palabras, presidente Aznar, me siento muy honrado. He asumido con responsabilidad y humildad el gran reto de presidir el PP y de volver a articular el mejor proyecto político para España. Y no voy a defraudar", ha manifestado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En su discurso, el expresidente del Gobierno ha ungido a Casado como un "gran líder" sin "tutelas ni tutías", parafraseando así lo que dijo hace 30 años el presidente fundador, Manuel Fraga, al propio Aznar.

AZNAR PASA EL TESTIGO A CASADO COMO HIZO FRAGA

Además, el presidente de FAES ha realizado un paralelismo con su trayectoria política, cuando un joven que también entonces tenía 37 años y venía de Ávila tomó las riendas del Partido Popular. "Ese joven hoy es mucho más listo y sabe mucho más de política", ha espetado a Casado.

Eso sí, Aznar ha recalcado que "ninguno" de sus antecesores al frente del PP -el propio Aznar y Mariano Rajoy-- lo tuvieron "tan difícil". "Por eso, quiero que sepan que vas a responder a ese gran compromiso porque creo que no solo tenemos un gran presidente del PP, sino que tenemos un gran líder y un líder como aquí se ha dicho con acierto sin tutelas ni tutías, un líder como un castillo", ha aseverado.

Aznar ha señalado que Casado es una persona que "puede, quiere y saber unir y sumar", y se ha mostrado convencido de que cada vez más española van a "reconocer en Pablo Casado la mejor razón para encontrar de nuevo en esta gran casa común" que es el Partido Popular, "asentada sobre los dos pilares" de su pasado, presente y futuro: España y la libertad. "Viva España", ha concluido, con un fuerte aplauso del auditorio.

Casado ha subido a su cuenta oficial de Twitter un vídeo con esa parte final del discurso de Aznar, que ya ha tenido decenas de 'retuits' y más de mil visualizaciones. El expresidente del Gobierno acudirá de nuevo este domingo a la convención del PP para escuchar el discurso de clausura del líder 'popular'.