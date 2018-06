Casado pide ampliar plazo para que afiliados del PP puedan regularizar pago

El candidato a presidir el PP y vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha pedido esta noche, tras conocer que la cifra de militantes inscritos para votar es de un 7,63 %, "ampliar el plazo hasta el día 5 de julio para que así los afiliados puedan regularizar el pago de las cuotas".

En un mensaje enviado por la red social de Twitter, Casado señala que, "tras conocer las cifras de inscripción, pediremos a la Comisión Organizadora del Congreso que se pueda ampliar el plazo hasta el día 5 de julio para que así los afiliados puedan regularizar el pago de las cuotas documentalmente e inscribirse".

Casado, en declaraciones realizadas en el Congreso esta tarde, ha asegurado que la cifra de militantes inscritos para votar en el proceso interno para elegir presidente, un 7,63 % del total, es una noticia "malísima" y supone dificultar la participación de la militancia.

El candidato ha dicho que este requisito puede implicar que acaben votando aquellos que están "más cercanos al organigrama", que son también los "más vulnerables a las presiones" que dice que se están haciendo desde algunas candidaturas.

Ha asegurado que esto "le preocupa" y ha pedido "autocrítica" porque si el PP no es capaz de ilusionar a sus propios afiliados, entonces tampoco podrá ilusionar a los votantes.

"Si la militancia no se inscribe no es que me perjudique, es que me duele porque quiere decir que no le está interesando este proceso", ha afirmado.