Casado apoyará la prórroga del estado de alarma si no añade nuevas limitaciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido apoyará la segunda prórroga del estado de alarma, hasta el 26 de abril, este jueves en el Congreso siempre que sea "sin más limitaciones", ni a los movimientos ni a las actividades económicas, que las del primer decreto.

En una intervención por videoconferencia en la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento europeo, ha anunciado que el PP establecerá un fondo de "hasta un cuarto de millón de euros" de donaciones de parte de los sueldos de sus diputados y senadores para paliar la crisis del coronavirus.

Casado ha reconocido que las cifras de afectados por esta pandemia "van mejorando y es un alivio", pero además ha vuelto a reclamar al Gobierno "eficacia" y, sobre todo, que se recuperen los controles parlamentarios al Ejecutivo, porque, aparte de una crisis sanitaria, España vive una "crisis democrática".

También ha incidido en la crisis económica que se deriva de la sanitaria y, en este sentido, ha reclamado la condonación del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España a los familiares de fallecidos por coronavirus, dentro de un decálogo que el partido ya planteó el pasado 9 de marzo y que ha ido actualizando.

Y ha dejado una advertencia sobre la mesa para las siguientes prórrogas del Estado de alarma y es que el PP "no podrá apoyar" más al Gobierno si no se reanuda el control parlamentario o no actúa "con eficacia cuanto antes" para recuperar la vida normal de las personas y la economía.

El líder de la oposición ha vuelto a criticar la gestión realizada por el Gobierno, al que cree que le sobra "arrogancia, mentira e incompetencia" ante esta crisis, mientras que ha destacado que el PP ha sido "tremendamente responsable" como oposición frente a lo que sucede en otros países, como Estados Unidos o Reino Unido.

"Para salvar vidas, el Gobierno tiene todo nuestro apoyo", ha afirmado, antes de añadir que, en todo caso, la unidad de acción en este sentido "no significa complicidad en los errores graves" que cree que se ha cometido ante esta pandemia.

"Un Gobierno con competencias extraordinarias debe tener al menos un control ordinario", ha exigido en referencia a la actividad del Congreso y el Senado, que según ha dicho no pueden estar en "cuarentena", y "una eficacia mínima".

Casado ha iniciado su intervención afirmando que "España sigue de luto" y ha terminado pidiendo un minuto de silencio a todos los parlamentarios del PP, casi 200, en recuerdo a las víctimas mortales del coronavirus y sus familiares.

Esta es la primera reunión de los grupo parlamentarios que preside Casado desde el inicio del estado de alarma por el coronavirus y ha aprovechado para hacer un reconocimiento expreso a la labor de los servidores públicos del partido, desde concejales y alcaldes a los presidentes de las comunidades autónomas.

Para ellos ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lealtad recíproca" y la devolución de los 2.500 millones de euros del IVA adeudado a las comunidades autónomas, además de dejar que gestionen las ayudas europeas por despidos, los incentivos a empresas para mantener empleo y las rentas de emergencia, y otros 700 millones para los ayuntamientos.