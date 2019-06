Casado asegura que no hay debate en el PP a favor de una posible abstención

El líder del PP, Pablo Casado, ha descartado este jueves que haya un debate en el partido sobre una posible abstención para investir a Pedro Sánchez y ha insistido en que no ha podido ser "más generoso" en este sentido al ofrecer el apoyo de la coalición Navarra Suma para la investidura.

En declaraciones tras participar en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, ha dicho que "no hay debate al respecto" en el PP y ha reiterado que Sánchez "no pude estar pidiendo al mismo tiempo responsabilidad a los partidos constitucionalistas mientras pacta con Bildu en Navarra".

Para Casado una abstención del PP para facilitar la investidura no solo no es posible sino que "no sería bueno para España" porque el PP lidera la oposición y el país no puede quedarse sin esta alternativa al Gobierno.

Después de que la dirección haya manifestado claramente que no se va a abstener para la investidura de Sánchez, algunas voces del PP se han planteado la alternativa contraria, como la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, que sugirió la abstención del PP el pasado mes de junio.

También la propia candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque después matizó que la decisión que tome Casado en este sentido "será la mejor para España".

La fórmula para Casado no va más allá de que UPN, partido con el que integra la coalición Navarra Suma junto con Cs, apoye investir a Sánchez "a cambio de que él se abstengan en la investidura de Gobierno foral y que no dependa de herederos de ETA ni tampoco del nacionalismo anexionista de PNV y Geroa Bai".

Por eso, ha insistido en que Sánchez no puede pedir responsabilidad a los partidos constitucionalistas "mientras pacta con Bildu en Navarra" y no aclara si va a indultar a quienes "han roto la democracia española", en referencia a los políticos independentistas presos.

El presidente del PP considera que está siendo "muy responsable y generoso" para dar estabilidad a la legislatura, a través de pactos de Estado, pero la investidura la tienen que facilitar los partidos que "tienen algo que ver" con el PSOE. E