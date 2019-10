Casado asegura Sánchez tiene que dimitir "por decencia" si saca un escaño menos, como recogen las encuestas

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, deberá presentar "por decencia" su dimisión la misma noche electoral del 10 de noviembre si el PSOE saca un escaño menos de los 123 actuales, en línea con la caída que pronostican todas las encuestas, incluida la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Si después de gastar todo este dinero y después de tener a España en funciones con este coste económico y territorial en Cataluña, Pedro Sánchez saca un escaño menos de lo que sacó en abril, debe dimitir esa misma noche por responsabilidad, por decencia y aunque sea, por coherencia personal", ha manifestado en un almuerzo con interventores y apoderados del PP en Puente Tocinos (Murcia).

Casado, que ha estado acompañado por Fernando López Miras y Tedoro García Egea, ha señalado que en ese escenario Sánchez debería dimitir porque él fue el que decidió "forzar" las elecciones, a pesar de que tenía posibilidades de llegar a acuerdos para desbloquear la situación y no quiso "por prepotencia" y por "instrumentalizar a los españoles para su rédito electoral".

El líder del PP ha asegurado que los españoles no quieren "más parálisis" ni "otra crisis económica" y tampoco apoyan el "apaciguamiento en Cataluña" sino que quieren un "gobierno de verdad" y que "vuelva el PP" para "cerrar una etapa nefasta de Gobierno del PSOE".

"TODAS LAS ENCUESTAS, INCLUIDA LA SUYA, LE DAN UNA BAJADA"

Casado ha señalado que eso ya se refleja en las encuestas, que empiezan a hablar de "empate técnico". A su entender, el PP está "a tiro de piedra" y al PSOE ya "no hay ni una sola encuesta que le dé un resultado mejor que el de abril".

"Ahora parece que todas las encuestas, incluida la suya, le dan una gran bajada", ha afirmado Casado, en alusión al retroceso en el CIS, donde pasa del 34,2% en septiembre al 32,2% en octubre. Además, ha criticado de nuevo que "forzase" unas nuevas elecciones en las que se va a gastar "más de 100 millones de euros" porque "no le daba la gana pactar" ni con Podemos, ni con Cs ni con otros partidos.

PIDE EXPLICACIONES ANTE LAS INFORMACIONES SOBRE SU LIBRO

Además, Casado ha echado en cara a Sánchez no publique "los beneficios de su famoso" libro 'Manual de resistencia' y que no haya dado "ninguna explicación" tras las informaciones que publica el diario ABC acerca de que en la declaración de actividades que presentó al llegar a La Moncloa no aparece el contrato sobre esa obra. Según el diario, si lo firmó antes, mintió; y si lo hizo ya siendo presidente, vulneró la ley de Altos Cargos.

Casado ha criticado que ahora no se ofrezcan explicaciones sobre este asunto y tampoco sobre "otros escándalos de los ministros". "Todo le sale gratis al PSOE o eso piensan ellos, hasta que al final los españoles empiezan a decir lo que piensan", ha enfatizado.

CRITICAS A COLAU

Además, Casado ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por plantear quitar la jefatura de Policía de Barcelona del centro de Barcelona. "Sin el voto en contra de los concejales socialistas Colau le ha dicho a la Policía Nacional que se vaya de la jefatura superior de Policía de la vía Laietana", ha criticado.

Ante esa posición, ha señalado que si él preside el Gobierno de España "ni se va a ir la Policía ni la Guardia Civil" de Cataluña: "El que se va a ir es el señor Torra, que no debería estar al mando de los Mossos ni un día más", ha enfatizado.

También ha aludido a las informaciones relativas a que la Diputación de Barcelona, "que gobierna el PSOE con los independentistas", ha dado "varios millones de euros a la ONG que espía a los niños en el colegio para que no hablen en español". "Cuando sea presidente, el español será lengua vehicular en toda España y acabaremos con esos espías en los recreos y con el adoctrinamiento educativo en Cataluña", ha aseverado.

Casado ha mencionado también a la noticia que publica el diario El Mundo acerca de que los Comités de Defensa de la República (CDR) reportaban al expresidente catalán Carles Puigdemont. Según ha dicho, Puigdemont, que es "el jefe de Torra", estaba al "corriente de todas las acciones violentas" de los CDR. "¿Como es posible que esto está sucediendo en España?", se ha preguntado.

El líder del PP ha señalado que cuando el "señor de Waterloo" llegue a España con la euroorden recibirá seguramente "la misma condena" que los que acaban de ser condenados por sedición. "Pero mi compromiso es que cumplan íntegramente las penas sin que la competencia de prisiones dependa de la Generalitat. Esto no puede seguir así", ha proclamado.