Casado asegura que la proporcionalidad no se resiente en su reforma electoral

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la reforma electoral que registrará mañana su partido para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos no resiente la proporcionalidad que den las urnas pero sí garantiza que sea alcalde quien haya ganado las elecciones.

En su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP, Casado ha recordado que el partido que ahora preside ya intentó esta reforma en 2014 pero los socialistas dijeron que no quedaba tiempo antes de los comicios del año siguiente, pero debió de ser porque tenían unos "estudios demoscópicos excelentes" que les auguraban gobernar con pactos aunque perdieran.

Ha admitido que después de las generales de 2015 y 2016 no fue posible abordar esta reforma que ahora quiere impulsar. "A ver cómo se van a oponer" los demás, ha señalado.

La proposición de ley que va a presentar mañana el PP en el Congreso es, ha contado Casado, una propuesta "en tres tramos", que garantiza que "la proporcionalidad no se ve resentida".

Ha explicado que si hay una diferencia "excesivamente exigua" entre el primero y los demás hay una segunda vuelta, y también ha asegurado que la reforma será "la mejor garantía" para que el ayuntamiento esté "dirigido por quien ganó elecciones" y al mismo tiempo su corporación municipal tenga una representación "equivalente" a lo que dijeron las urnas.

Por otra parte, y como ya señaló ayer en Ávila, Pablo Casado ha advertido de que "el periodo de gracia" que el PP le ha dado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha acabado", y los 'pupulares' le exigirán claramente que no ceda ante el "chantaje" de los independentistas y que "no dialogue" con quienes "quieren romper" la unidad de España.

Y ha reiterado que si Sánchez sigue con esta posición "tan ambigua" el PP solicitará la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Del mismo modo, ha advertido de que no consentirá que Sánchez "deshaga" todos los logros del Gobierno anterior del PP, porque la moción de censura no le da "patente de corso" para ello.

"Estaremos tremendamente vigilantes", ha señalado Casado, quien ha señalado que no tolerarán que ahora que ha empezado la recuperación el PSOE vuelva a las "recetas de siempre".

Incluso ha parafraseado a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher cuando dijo que "el socialismo acaba cuando acaba el dinero del contribuyente", para advertir de que España no puede volver a endeudarse "como si el dinero público no fuera de nadie".