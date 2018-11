Casado almorzará el lunes con los 'barones' autonómicos del PP tras el Comité Ejecutivo que analizará las andaluzas

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha convocado el próximo lunes la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP para analizar los resultados en las elecciones andaluzas de este 2 de diciembre. Después, celebrará un almuerzo con sus presidentes autonómicos y regionales, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Aparte de hablar de los resultados de los comicios en Andalucía, ese almuerzo servirá para que la cúpula del PP empiece a preparar con los suyos el nuevo año electoral, que acogerá con toda seguridad autonómicas, municipales y europeas el 26 de mayo.

Una de las tareas más inmediatas será la celebración de la convención nacional que se ha fijado en Madrid para los días 18, 19 y 20 de enero y en la que el partido quiere llevar a cabo un "rearme ideológico" para afrontar las citas electorales. Ante de ese cónclave, Casado quiere tener designados todos los candidatos del PP.

Además, el almuerzo de Casado con sus 'barones' se produce después del debate de esta semana sobre una posible centralización de la educación, unas palabras del líder del partido que provocaron cierta inquietud en algunos cargos autonómicos.

El propio Casado ha señalado que se trata de una "falsa polémica" porque no se trata de recuperar competencias sino de que las autonomías las ejerzan de forma leal. A su entender, el objetivo es un sistema "vertebrado a nivel nacional".

LAS ANDALUZAS, PRIMER TEST PARA CASADO

Los comicios andaluces serán el primer test de Casado como líder del partido --un puesto que ocupa desde el pasado mes de julio cuando sustituyó a Mariano Rajoy--, después de una campaña en la que se ha implicado a fondo con más de medio centenar de actos y más de 20.000 kilómetros en visitas a todas las provincias.

Él mismo justificó este jueves su intensa participación en campaña. "Yo soy de los que bajo a torear al ruedo, no me vale eso de 'me reservo o no me reservo'. Yo quiero ganar las elecciones en Andalucía y haría lo mismo en la campaña catalana, en la campaña vasca y voy a hacer lo mismo en mayo", dijo en una entrevista en Es radio.

Algunos cargos del partido han cuestionado en privado su gran exposición en campaña, en un momento en que sus propios datos internos recogen una bajada del PP --tiene ahora 33 escaños-- frente al ascenso de Ciudadanos (Cs), que podría pasar de 9 a una veintena de escaños en el Parlamento andaluz, según la encuesta del CIS.

LA INCÓGNITA DE VOX

El PP ha centrado sus mensajes de campaña en la apelación al voto útil, recalcando que un 20 por ciento de indecisos andaluces que no sabe qué va a votar este domingo puede cambiar el resultado final de los comicios. "Son las elecciones andaluzas más inciertas", asegura un veterano dirigente del PP andaluz.

En campaña, el Partido Popular PP ha advertido de que "probar" opciones nuevas como Vox puede provocar que al final esos votos no logren representación y beneficien en realidad a la izquierda, limitando la posibilidad de desbancar a los socialistas del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En estos últimos días, después de que las últimas encuestas otorguen a Vox hasta varios escaños, miembros de la dirección del PP han subido el tono contra el partido de Santigo Abascal recordando su vinculación con la "extrema derecha" europea que apoya al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Un voto a Vox son cuatro años más de Susana Díaz", afirmó rotundo esta semana el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.