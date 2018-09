Casado anuncia una candidatura "potente" del PP en Barcelona y defiende que el constitucionalismo "optimice esfuerzos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su formación presentará una candidatura "potente" a la Alcaldía de Barcelona ante las elecciones de mayo de 2019 y ha rechazado que su formación pueda incorporarse a la plataforma que prepara el exprimer ministro francés Manuel Valls. Aunque ha dicho que el PP "no se puede permitir el lujo de no presentarse" en la capital catalana, ha señalado que eso no impide "hacer una campaña en positivo y compatible con otras candidaturas constitucionalistas", que deberían "optimizar los esfuerzos dependiendo del distrito, la capital o el municipio".

"En Barcelona presentaremos una candidatura potente. Es muy importante que en la capital de Cataluña y en el cinturón metropolitano los constitucionalistas nos hagamos con el poder municipal", ha declarado el líder de los 'populares' en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que hay que tomarse "muy en serio" los comicios municipales que se celebrarán el año próximo, el líder del PP ha explicado que "si en dos terceras partes de Cataluña", en especial en Barcelona, Tarragona, Casteldefells, Badalona, L'Hospitalet o Cornellá, llegan a gobernar el PSC, Cs y PP "se cae completamente esa fantasgamótica quimera independentista".

En su caso, ha admitido que el PP se volcará más en aquellas ciudades en las que sacaron mayor representación, como Badalona, y ha subrayado que es importante que en campaña se sepa que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es "cómplice del independentismo". Según ha añadido, ahora se trata de que el PSC y el PSOE se "aclaren" para saber "exactamente en qué lado quieren estar".

Preguntado expresamente por qué el PP no se incardina en la plataforma que prevé lanzar Valls, ha explicado que su formación lleva en España cuatro décadas y "si desaparece de la principal ciudad de Cataluña es un problema". "Nos vamos a presentar en todas las plazas, también en Pamplona aunque podamos llegar a acuerdos con UPN", ha apostillado.

CANDIDATOS ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE

Casado, que no ha dado pistas del perfil del candidato que el PP designará en la Ciudad Condal, ha señalado que el candidato de Barcelona será designado antes de los días 1 y 2 de diciembre, fecha en la que el PP ha fijado su Convención Nacional para debatir sobre aquellos asuntos que servirán de base a los programas electorales de los comicios de 2019.

En el caso de Madrid, ha criticado que la alcadesa de la ciudad, Manuela Carmena, tenga todas las calles"levantadas". A su entender, parece que no quieren que haya movilidad en Madrid y "lo están consiguiendo". "En eso son eficaces", ha ironizado, para añadir que el PP elegirá como candidato "alguien que crea en la movilidad de Madrid y en la propiedad privada", y que facilite las inversiones en la ciudad.

Casado ha recordado que hace cuatro años su partido ganó en ciudades como Madrid, Valladolid, Valencia, Zaragoza, Cádiz o Palma de Mallorca pero "los perdedores se las arrebataron" al PP. De la misma manera, ha dicho que en las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha también fue el PP vendedor pero "la izquierda" se hizo con el gobierno por los pactos posteriores.

"BENEFICIADOS" POR LA "CRECIDA" DE Cs

Por eso, el líder del PP ha dicho que son "muy optimistas" porque manteniendo los resultados de 2015 con la "crecida de algunos partidos", en alusión a Cs, el PP ya estaría "gobernando en más del doble de las autonomías y capitales de provincia en las que están gobernando ahora". Según ha añadido, tiene "buenas sensaciones" porque el "PP ha vuelto para quedarse" y para "ganar las elecciones".

"Por pura aritmética, en las elecciones municipales y autonómicas estoy convencido de que nos va a ir muy bien porque nos faltó poder sumar con otro partido y, en este caso, el hecho de que Cs en estos cuatro años haya crecido, nos beneficia", ha indicado, para recordar que el PSOE con el "peor resultado de su historia" tiene muchos gobiernos autonómicos y municipales porque llegó acuerdos con Podemos.

Aunque ha dicho que el PP lo que quiere es "ganar" esas elecciones de forma "suficiente", ha reiterado que ahora podrían sumar con el partido de Albert Rivera en muchas plazas. "Por eso no me meto con Cs. Para mi no es un adversario sino un aliado. La oposición la tengo que hacer contra el PSOE", ha concluido.