Casado da por cerrado el debate sobre la integración con Sáenz de Santamaría

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha dicho hoy que ningún presidente territorial le ha pedido directamente que se integre en la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y ha advertido de que el debate sobre la integración "se ha caído" y empieza a quedar "un poco extemporáneo".

"Ya no sé cómo decirlo: me he presentado para presidir el Partido Popular. Mi proyecto no tiene nada en común con el de la otra candidata", ha recalcado en una entrevista en esRadio.

Casado ha recordado que hasta la propia Soraya Sáenz Santamaría dijo que había que respetar las normas, que establecen una segunda vuelta, y ha apostado por superar el debate sobre la integración, así como el de la edad, la experiencia o el género, para pasar al de las propuestas.

"A mí me encantaría saber qué propuesta fiscal, educativa, internacional tiene la otra candidatura", ha afirmado y ha defendido una "campaña de contenidos", porque el proyecto del PP "no es de nombres, sino de reconstrucción nacional y de partido".

Ha hablado así de una "revolución fiscal", una ley de defensa de las víctimas del terrorismo o medidas de fortalecimiento institucional para evitar casos de sedición

Casado ha insistido en que no tiene "nada contra nadie" y que quiere presentarse como "el candidato de la unidad" y ha subrayado que conseguir que el PP sea "el proyecto hegemónico de todo lo que está a la derecha del PSOE" hace que, antes de intentar volver al "caladero de los descontentos", el partido tenga que estar unido.

Sobre la relación que propone con Ciudadanos, ha opinado que al partido de Albert Rivera "no hay ignorarlo o insultarlo, sino ganarlo". "Hay millones de españoles deseando que les demos una excusa para volver a votarnos", ha asegurado.