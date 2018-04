Casado rehúsa comparar sus explicaciones sobre su máster con las de Cifuentes: "No soy ejemplo de nada, ni nadie"

Así ha respondido Casado en los pasillos del Congreso cuando se le ha preguntado si cree que Cifuentes estaría en mejor situación si hubiera mostrado documentación similar a la que ha aportado él y qué diferencias hay entre su caso y el de la mandataria madrileña.

"Yo no soy ejemplo ni de nada ni de nadie, simplemente yo he encontrado la documentación que tenía y la he expuesto a las preguntas de vuestros compañeros", ha contestado a los informadores, a la vez que ha apostillado que "dar explicaciones siempre es bueno en política".

Además, ha recordado que él mismo lleva "tres semanas defendiendo a Cristina" Cifuentes y que, como el pasado lunes dijo el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo, la presidenta madrileña tiene "la confianza del partido". "Lo que espero es que este tema cuanto antes quede resuelto", ha apostillado.

EL PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD

Respecto a su máster, ha explicado que no tiene un título porque no se trata de una titulación "finalista" sino de un curso de acceso al doctorado. Además, ha apuntado que tampoco ha podido mostrar de momento su certificado de notas porque no ha tenido tiempo de pedir su expedición, y que sus trabajos no tienen sello de la universidad porque no se registraban al tratarse de una "evaluación continua de investigación".

A Casado se le ha preguntado también por el prestigio de la universidad tras conocerse este tipo de casos. "Nuestra responsabilidad ahora es que todos los alumnos que están estudiando allí y sus familias no tengan ninguna duda de que los títulos van a tener un gran prestigio para su incorporación laboral", ha dicho.

Desde su punto de vista, la investigación abierta por la Rey Juan Carlos será "muy positiva" para dejar claro el prestigio de la institución. "Nosotros estamos hoy aquí, pero mañana estaremos en otros sitio, pero lo importante es que la universidad española no tenga ningún tipo de perjuicio", ha concluido.