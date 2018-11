Casado pide "fortalecer la nación" y no "centrifugar competencias" como quiere Sánchez al ceder prisiones al País Vasco

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este viernes "fortalecer la nación" en vez de "seguir centrifugando competencia" como, a su juicio, quiere hacer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al ceder prisiones al País Vasco. De hecho, ha anunciado que el PP no va a "tolerar" que los presos etarras tengan una cárcel "a medida" como ocurre en Cataluña con los independentistas catalanes encarcelados en Lledoners (Barcelona).

"Hay que fortalecer la nación, fortalecer España. No podemos seguir centrifugando competencias como pretende hacer Pedro Sánchez, que está negociando la transferencia de prisiones al País Vasco", ha declarado Casado en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, después de que la ministra Meritxell Batet, se haya comprometido a elaborar un calendario de traspaso de las materias pendientes de transferir a Euskadi, que incluirá prisiones.

En este punto, ha recordado que lo ha pasado con los independentistas catalanes que están en la cárcel de Lledoners, con una prisión "a medida". "¿Es eso lo que quieren hacer con los presos etarras? Es que yo eso no lo puedo tolerar ni que el fin de ETA establezca un relato de equidistancia en la que los presos etarras puedan tener beneficios", ha avisado.

"FALSA POLÉMICA" SOBRE LAS COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN

Casado ha subrayado que el PP es el "único" partido que está en contra de una reforma de la Constitución y ha recordado que de los siete padres de la Carta Magna, "cuatro acabaron en el Partido Popular". Según ha añadido, el texto fundamental es "un punto de partida y un paraguas" que ha dado los mejores 40 años de la historia de España y "abrirlo en canal no conduce a nada". "Pensamos que está plenamente vigente", ha sentenciado.

En este punto, ha lamentado la "falsa polémica" que, a su juicio, se ha creado esta semana con sus declaraciones relativas a las competencias de educación -algunos cargos autonómicos del PP han expresado su rechazo a una posible recentralización de competencias--. Según ha explicado, el propio Titulo VIII señala que son competencias del Estado y se transfiere su gestión a la autonomía, no la "titularidad". A su entender, en este momento hay que "fortalecer la educación nacional, la sanidad nacional o los servicios sociales a nivel nacional".

Casado ha recordado que Sánchez llegó a Moncloa asegurando que convocaría pronto elecciones y dejándose "apoyar por los que querían romper España". Dicho esto, ha señalado que lo que tiene que hacer el jefe del Ejecutivo es convocar elecciones generales y ha agregado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya está "calentando en la banda". "Este Gobierno empezó siendo Frankenstein y se ha convertido en un Gobierno zombi", ha proclamado.

LA POLÉMICA DEL CGPJ Y COSIDÓ

Al ser preguntado si va a mantener en el Senado a su portavoz parlamentario, Ignacio Cosidó, tras la polémica del 'whatsapp' a los senadores sobre el acuerdo con el Gobierno en el CGPJ, Casado ha asegurado que él ya ha dicho que fue un mensaje "improcedente, irresponsable" y le pidió "explicaciones".

"Me dijo (Cosidó) que ese era un mensaje que no tenía una información que fuera de la dirección nacional y ya he explicado que lo que ha pasado en el Consejo. Ha sido por culpa de un Gobierno irresponsable que, por sus cuitas internas entre ministras y ministros, han puesto en riesgo un nombre de un gran candidato", ha afirmado, en alusión a Manuel Marchena.

El líder de los 'populares' ha señalado que ha visto que "no se puede pactar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ni en el CGPJ ni en el tema de Gibraltar ni en materia presupuestaria. Por eso, ha explicado que el PP ha propuesto reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que a 12 vocales del Consejo los elijan los propios jueces.