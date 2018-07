Casado pide a los compromisarios que voten en libertad y con el corazón

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha pedido hoy a los compromisarios de su partido que voten en libertad, con la cabeza y con el corazón, que voten lo que quieran "sin identificaciones ni etiquetas". "Merecéis votar y elegir, es vuestra decisión, soberana, libre y democrática", ha enfatizado.

Casado, en su intervención en el XIX Congreso Extraordinario del PP del que saldrá el próximo presidente del partido, ha defendido la legitimidad de los compromisarios para elegir en esta segunda vuelta el liderazgo del partido, igual que los afiliados votaron en la primera fase sabiendo que era una "selección previa" para luego votar en este congreso.

En su opinión, si no hubiera sido así "a lo mejor no hubieran votado lo mismo" ni hubieran llegado al final las mismas candidaturas.

Casado ha insistido en expresar su respeto a los compromisarios. "Yo no os he llamado ninguno, no os he querido incomodar como a mí me incomodaban" esas llamadas, ha dicho.