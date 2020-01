Casado considera que hay "responsabilidad directa" de Sánchez por caso Ábalos

El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado este miércoles que hay "responsabilidad directa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el "episodio" de la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Según ha manifestado en una rueda de prensa, tras inaugurar la reunión de la junta directiva de ATA, existe responsabilidad de Sánchez porque este caso afecta no solo a Ábalos, sino también al vicepresidente del Gobierno, a la ministra de Asuntos Exteriores y al ministro de Interior.

Por eso, ha mostrado su "preocupación" porque cree que el Congreso rechaza investigar sobre este caso y ha anunciado que el PP ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto ante "la sucesión de mentiras" que ha contado Ábalos para justificar su encuentro con Delcy Rodríguez.

A su juicio, es de una "gravedad extrema" si se demuestra que la vicepresidenta venezolana ha pisado suelo español, porque el Gobierno estaría obligado a su deportación inmediata, en aplicación de las sanciones de la UE contra dirigentes del régimen de Maduro.

Casado ha comparado este caso con el del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue reclamado por la justicia española cuando se encontraba en el Reino Unido, porque Rodríguez es una persona "buscada por la UE que aterriza en un país de la UE y que es el propio Gobierno el que la ayuda a transitar y abandonar el país".

Y ha exigido que el Ejecutivo cumpla resoluciones comunitarias porque, si no, el PP actuará ante las instituciones europeas, ya que "no puede haber impunidad para los dictadores y, sobre todo, no puede haber colaboración del Gobierno a la hora de que eludan la actuación de la justicia".