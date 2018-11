Casado pide el voto a todos los constitucionalistas descontentos de PSOE y Cs

El líder del PP, Pablo Casado, ha hecho un llamamiento a los votantes descontentos del PSOE y de Ciudadanos para aglutinar en su partido a todos los constitucionalistas y porque, según ha dicho, solo los populares garantizan, ante la amenaza independentista, la "dignidad democrática" en España.

En la inauguración de la intermunicipal del partido en Málaga, Casado se ha dirigido primero a los votantes socialistas "hartos" de ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez "mancilla" los principios fundacionales de su partido, sobre todo en la cuestión catalana.

"Aquí tienen su casa para defender España, porque nosotros creemos en la España transversal de las banderas y no en los rehenes de los independentistas y los batasunos", les ha dicho.

Y después se ha dirigido también a los votantes de Ciudadanos que "no entendieron" que su líder, Albert Rivera, pactara en su momento con Pedro Sánchez.

Pablo Casado ha señalado que ha quedado demostrado que "el único partido de centroderecha en España es el PP" y es también "el único partido reformista liberal que cree en la unidad de España, que va a respetar la economía de libre mercado, que no quiere pactar con la izquierda y que no va a ceder ante el independentismo".

Ha añadido que el PP tiene muy claro que "en circunstancias graves como las que sufre España" hay que "canalizar a todas las fuerzas constitucionalistas y liderarlas hacia una mayoría suficiente que permita acabar con esta pesadilla".

Por eso, ha insistido en llamar tanto a los descontentos de Ciudadanos como a los socialistas "de bien" que "creen en la bandera española, en la unidad nacional, en el jefe de Estado, en la separación de poderes y en no depender de aquellos que quieren romper la nación".

Además ha considerado que "Pedro Sánchez ya no representa el socialismo histórico, el que hizo la Transición", ni tampoco a muchos "barones" del PSOE "avergonzados de su secretario general, que está en manos de los independentistas y golpistas"

Y si Sánchez ve "tan bien" las encuestas, que convoque "ya" las elecciones, que el PP va a ir a por esos "once millones" que le votaron en su momento y que son, según Casado, los que "creen en los principios de la Constitución española independientemente de a qué partido voten en una circunstancia o en otra".

En este acto en Málaga, el l líder del PP también ha señalado, en clave andaluza, que el PP "tiene muy claros sus principios y que no va a pactar con Susana Díaz", porque "no se lo merece tras 40 años de socialismo" en la Comunidad "y demasiados años de Susana Díaz haciendo lo que no tenía que hacer".