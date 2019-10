Casado cree que no hay que apelar a la negociación sino a la "ley y al orden"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no abandere el "apaciguamiento" en Cataluña sino la "firmeza democrática" y ha considerado que en estos momentos no cabe ninguna "apelación a la negociación sino a la ley y al orden".

"La violencia nunca puede ser una parte de la negociación y mucho menos el incumplimiento de la ley. Ahora no cabe apelación al diálogo sino a la concordia. No cabe apelación a la negociación sino a la ley y al orden, y el Gobierno no debe abanderar el apaciguamiento sino la firmeza democrática con todos los instrumentos que la ley pone a su disposición", ha dicho Casado en declaraciones a la prensa frente a la Jefatura Superior de Policía en Barcelona.

Por eso, el líder popular ha pedido a Sánchez que conteste a las llamadas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para decirle que rompe los acuerdos que el PSC tiene con Junts per Catalunya (JxCat) en ayuntamientos e instituciones catalanas, entre ellas la Diputación de Barcelona.

"No se nos puede exigir que estemos respaldando la acción del Gobierno sobre los violentos y los independentistas si al mismo tiempo no rompe alianzas con esos partidos secesionistas", ha apuntado Casado.

Para el líder del PP, esto se debe a un "cálculo electoralista" de Sánchez de cara a las elecciones del 10N para reeditar su presidencia del Gobierno y si, para ello, necesita los votos de ERC y JxCat "igual que los necesitó en la moción de censura para llegar a la Moncloa".

"El PP no puede estar en esa línea", ha señalado, y ha pedido diferenciar entre quienes defienden "la ley y el orden" y los que parece que van "un paso detrás de los acontecimientos por si necesitan a los nacionalistas para sus propios intereses", en referencia al PSOE.

En su visita a la Jefatura en Via Laietana, Casado ha estado acompañado por el presidente del PPC, Alejandro Fernández; la cabeza de lista por Barcelona para las elecciones del 10N y actual portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y por el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou.

Después de que esta mañana el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitara la Jefatura Superior, Casado no ha podido acceder al edificio.

Fuentes del PP han indicado que disponían del permiso de la delegación del Gobierno para entrar en la Jefatura, pero cuando han llegado no les han permitido la entrada.

Según las mismas fuentes, el líder "popular" quería saludar a los agentes en la sede policial, epicentro de buena parte de las protestas de los CDR la semana pasada.

Casado, que tiene previsto reunirse con comerciantes y empresarios barceloneses y después con la dirección del PPC, se ha referido a las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en las que aseguró querer ser presidente del Gobierno para encarcelar a los que "rompan" España, y le ha dicho que "quien mete en la cárcel son los jueces".

Por eso, ha considerado que el papel de los políticos es el de dotar de herramientas jurídicas a los jueces.