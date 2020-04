Casado critica la desescalada y avisa a Sánchez de que no hará el ridículo con él

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado el plan de desescalada que presentó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de mentir en todo momento con la crisis del coronavirus y le ha advertido de que no piensa hacer el "ridículo" con él.

Casado ha arremetido una vez contra la gestión del Gobierno en la sesión de control del Congreso, en la que Sánchez ha reprochado al líder de la oposición su actitud "intransigente" y le ha animado a dejarla a un lado y "arrimar el hombro" como, en su opinión, está reclamando la sociedad.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno no hará como el del PP y no aprovechará esta crisis para recortar el estado de bienestar, seguir "precarizando" las relaciones laborales o no apostar por un sistema fiscal más justo, como tampoco abandonará a los que "más están sufriendo".

"Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú", le ha preguntado por su parte Casado a Sánchez, a quien ha criticado por no informar a la oposición del plan de desescalada o la nueva ampliación del estado de alarma.

"Puede seguir haciendo el ridículo pero no nos pida que lo hagamos con usted", le ha dicho el líder del PP al jefe del Ejecutivo en este pleno que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

Sánchez ha admitido que la situación económica y social es "gravísima" y, en este sentido, los datos de la EPA de ayer son "elocuentes", pero ha considerado que el Gobierno está tomando medidas adecuadas para intentar paliar sus efectos, poner en marcha el plan de desescalada y "volver a poner al país en marcha".

En ese sentido, ha explicado que "hay salidas y salidas" a la crisis y la que prevé el Gobierno es para "no dejar a nadie atrás". Así que "puede ser ideología, sí o no, pero sobre todo es un anhelo de justicia social con el que empatiza este Gobierno", ha concluido.

Casado ha acusado a Sánchez de mentir desde el principio de esta crisis, tanto a los sanitarios como a la población en general, sobre el material de protección y las cifras de fallecidos, entre otras cuestiones, pero también al no reconocer que está aprovechando esta situación para avanzar en "su agenda radical".

Y cree que miente, además, cuando dice que quiere pactar con la oposición, que se ha tenido que enterar ayer "por la televisión" de sus planes. Por eso, ha advertido a Sánchez, citando a Josep Tarradellas, de que "en política se puede hacer de todo menos el ridículo" y que no cuente con la oposición para eso.

También ha considerado que miente a las comunidades autónomas y le ha instado a acudir mañana a la Comisión general de Comunidades Autónomas en el Senado para hablar con ellas en lugar de hacer "su tertulia dominical en la que les comenta la prensa del día anterior".

Sánchez ha reprochado a Casado que "ocupa todo el tiempo en criticar al Gobierno y no de informarse" de las medidas que está poniendo en marcha y le ha asegurado que esta crisis no va a servir como "excusa" para abandonar agendas como la de la transición ecológica, o el estado de bienestar, como hizo el PP.