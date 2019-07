Casado cuestiona que Sánchez pueda decir que no quiere gobernar con Podemos

El líder del PP, Pablo Casado, ha cuestionado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diga que no quiere gobernar con Unidas Podemos, cuando solo tiene 123 diputados con los que cree que "no puede pretender" formar un Ejecutivo en solitario.

En una entrevista en Telecinco, ha preguntado "¿Hasta qué punto puede decir Pedro Sánchez que no quiere compartir su Gobierno con Podemos?" cuando, además, ya ha pactado muchas más veces con este partido tanto en ayuntamientos como en varias comunidades autónomas.

Casado ha puntualizado que no es que el "defienda" una coalición con Unidas Podemos, pero ha puesto como ejemplo el acuerdo al que ha llegado el PP con Ciudadanos en Castilla y León para mostrar que si se quieren los votos de otro partido para gobernar también hay que dejar que formen parte del Ejecutivo.

"Es como si le digo a Ciudadanos en Castilla y León: no quiero que seáis vicepresidente y consejeros, me dirán que vale, pues entonces no le vamos a votar", ha explicado.

Sánchez tiene que ser consciente de que con la minoría "más exigua" de un presidente en democracia "no puede pretender gobernar en solitario", según Casado, quien ha reprochado sobre todo el candidato socialista que quiera derivar la responsabilidad de desbloquear la situación sobre el PP, al pedir su abstención.

Para Casado "no es justo" por parte de Sánchez el decir que no quiere pactar con quien siempre pacta, querer gobernar en solitario con 123 escaños y aún encima decir que la "responsabilidad" es del PP si no logra una investidura que evite la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Además, el líder del PP ha insistido en que la situación es "distinta" a cuando diputados socialistas se abstuvieron para la investidura de Mariano Rajoy en 2016, porque en aquella ocasión el candidato había ofrecido un gran pacto a PSOE y Cs, no contaba con otras alternativas y era para evitar unas terceras elecciones.

Ha añadido que Sánchez "es muy libre" de decir que rechaza que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se incorpore en un ministerio social pero "eso es su problema" y no puede intentar responsabilizar al PP de no facilitar una gobernabilidad que puede lograr con otras alianzas.

Por otra parte, respecto a las negociaciones con Ciudadanos y Vox para los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Murcia, Casado se ha mostrado optimista, convencido de que se puede conseguir el acuerdo la próxima semana, y ha asegurado que no tiene "ningún reproche" a estos partidos porque cree que están en una "posición responsable".