Casado dice que lo que figura en su currículum "es cierto" y espera que lo constante la investigación universitaria

En concreto, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ordenó el pasado 22 de mayo a la jefa de Inspección de Servicios de la institución abrir una investigación sobre los estudios de grado que cursó Casado. En esta universidad el dirigente del PP estudió, aparte de un máster en derecho autonómico --similar al de Cristina Cifuentes pero unos años antes--, una licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en esta universidad.

Paralelamente, la Universidad Complutense también analiza sus estudios de Derecho. Así, ha formalizado la petición de información para recabar el expediente del vicesecretario de Comunicación del PP de sus estudios cursados en el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito a esta universidad pública.

"CREO QUE NO HAY CV MÁS ESTUDIADO EN ESPAÑA"

Casado ha afirmado que "no hay un currículum más estudiado en España" que el suyo. "Espero que todo lo que he venido diciendo tenga su propia constatación en la información que dén las universidades", ha manifestado, que cree que este caso no era una "acusación" contra él sino contra "muchos profesores" e "instituciones".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha recalcado que todo lo que figura en su currículum es "estrictamente cierto" y, de hecho, ha señalado que ya se ha visto en "algunas apariciones mediáticas" cómo todo apunta a que no ha hecho falta que él ofrezca más explicaciones al respecto.

EL PP DE MADRID, UN PROYECTO "PARA ILUSIONAR"

En cuanto a si se incorporará a la dirección del PP de Madrid, Casado ha señalado que tanto el nuevo presidente del PP madrileño, Pío García-Escudero, como el nuevo presidente de la comunidad, Ángel Garrido, tienen todo el apoyo de la dirección nacional.

"Si necesitan cualquier ayuda o cualquier incorporación, estar ayudando a lo que tiene que ser un proyecto de ilusionar y de trabajar ya por las próximas candidaturas", ha manifestado. Esta misma tarde está previsto que García-Escudero presida la reunión del Comité Ejecutivo regional del PP de Madrid.