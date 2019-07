Casado defiende el perfil "moderado y centrista" de Álvarez de Toledo

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido su elección de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Congreso y ha calificado de "moderado y centrista" tanto su perfil como el del portavoz del Senado, Javier Maroto.

Pero también ha recalcado que ambos tienen, porque así debe ser, un tono "firme". "Entre otras cosas para que no tenga que tenerlo yo", ha añadido.

En la rueda de prensa posterior a la Junta Directiva Nacional del PP, Casado ha señalado que Álvarez de Toledo es "la portavoz que todos los partidos desearían tener" y ha destacado de ella su "transversalidad en todos los territorios".

Como ejemplo ha puesto en valor que ha sido capaz de hacer campaña en Cataluña y su entendimiento y buena relación con dirigentes de otros partidos entre los que ha citado el PSE y Ciudadanos.

También ha destacado la "brillantez dialéctica e ideológica" que tiene Cayetana Álvarez de Toledo y que "comparte" con los demás portavoces elegidos.

Para el líder del PP, la centralidad y la moderación no están reñidos con la firmeza de principios y lo que es realidad "no es moderado es pactar con Bildu en Navarra o con Junts per Catalunya y ERC en Barcelona".

Además ha asegurado que él siempre ha tenido el mismo tono moderado, frente a quienes subrayan que lo ha perfilado en las últimas semanas. "Éste es mi tono", ha dicho.

Pablo Casado ha insistido en que los perfiles de las personas que ha designado portavoces y de los nuevos miembros del Comité de Dirección son los del equipo que necesita el PP para recuperar la confianza de los votantes.

En cuanto a Javier Maroto, ha considerado "injusto" el debate sobre su elección como senador autonómico de Castilla y León, a pesar de ser un político vasco.

Incluso ha calificado de "supremacista" este debate sobre de dónde es el político y qué apellidos tiene.

Casado ha señalado que Maroto es un "político brillante", con experiencia en la gestión, que ha sido "víctima del terrorismo y perseguido y escoltado" en el País Vasco y que ha demostrado una "sensibilidad social" al frente del área sectorial del PP que ha sido reconocida incluso por sus adversarios.

Por eso ha considerado "una suerte" que Castilla y León tenga un senador como Maroto del mismo modo que el Ayuntamiento de Madrid tenga a Andrea Levy o la Asamblea madrileña a Alicia Sánchez Camacho, ambas, en su caso, catalanas.