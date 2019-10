Casado denuncia el escrache contra una doctora que no habla catalán y pide al Gobierno que actúe

Así se ha pronunciado en su visita al puerto pesquero de Santoña (Cantabria), después de que un grupo independentista encabezado por el líder de Catalunya Acció Santiago Espot realizara el lunes un escrache contra el centro médico de Les Corts en Barcelona porque una doctora no pudo atender a una mujer y su hija en catalán.

El líder del PP ha señalado que "hubo piquetes que intentaron agredir y coaccionar a un profesional sanitario" por no atender en catalán y ha defendido el "compromiso inequívoco" de su partido con la libertad al utilizar las lenguas cooficiales.

LA LENGUA NO PUEDE SER "NUNCA" UN REQUISITO

En este sentido, ha recalcado que la lengua no puede ser "nunca" un requisito sino "un mérito" al acceso a la función pública. "Nuestro compromiso es que no haya ningún profesional sanitario que por no usar la lengua cooficial pueda ser rechazado en el empleo público al que quiera acceder pero mucho menos coaccionado o agredido", ha apostillado.

Por eso, ha subrayado que si Partido Popular ganar las elecciones generales y llega al Gobierno de España "no van a aceptar eso". "Esperamos que el Gobierno de España, a quien corresponde la competencia de titularidad estatal, que es la sanidad, transferida su administración pero en última instancia de competencia estatal y del Ministerio de Sanidad, actúe en consecuencia", ha concluido.