Casado descarta "al cien por cien" una lista única con Santamaría y proclama: "Yo sí he dado la cara por el PP"

Admite públicamente que el equipo de Cospedal está "colaborando" con el suyo y pide aparcar el debate sobre ser mujer o joven

El candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha descartado definitivamente este jueves integrarse en una lista unitaria antes del congreso de los días 20 y 21 de julio que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy y ha subrayado que él "sí" ha "dado la cara" por el PP estos últimos años. Además, ha recalcado que no tiene "mochila", en alusión a gestiones lideradas por Soraya Sáenz de Santamaría como la llamada 'operación diálogo' en Cataluña que, a su juicio, "no salió bien".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Casado ha afirmado que para liderar el PP hay que estar "orgulloso de lo que ha hecho el partido" y habérselo "currado", "no en una campaña, sino durante muchos años", visitando sedes y llevando "las siglas con orgullo" porque, en caso contrario, "parece que tu candidatura simplemente es un ejercicio de mantener el poder".

En este punto, ha subrayado que él ha dado la cara por el PP como portavoz "en las peores circunstancias", cuando se perdían elecciones o cuando iban a manifestaciones en las que les increpaban. Según ha reiterado, "difícilmente puede liderar un partido alguien que reniegue de su pasado".

"Yo sí he dado la cara por un partido que aspiro a presidir. Quien quiera presidirlo sin haber estado orgulloso de él, a lo mejor es que no le importa el partido sino el ejercicio del poder", ha enfatizado el diputado abulense y exportavoz 'popular'.

SE GANAN ELECCIONES POR UNAS SIGLAS, NO POR EL NOMBRE

Además, Casado ha recalcado que ahora no están en una campaña para presidir el Gobierno sino el PP. "De poco vale a quien presentamos a la Presidencia del Gobierno si el partido no está fuerte y no es reconocible. Nadie gana por su nombre, gana por unas siglas", ha aseverado.

Al ser preguntado expresamente si es posible una candidatura de integración antes del cónclave, ha afirmado rotundo que "no va a haberla" y lo ha descartado "al cien por cien". "Es que antes de la votación no debe haberla. He aprendido de Rajoy, aguanto lo que me echen", ha afirmado, para agregar que no se pueden cambiar las normas "a mitad de partido".

En este sentido, ha señalado que están en la "primera parte, en el vestuario" y no van a "amañar el resultado" sino que hay que "jugar la segunda parte". Según ha agregado, la integración se tiene que producir después de votar, máxime cuando ha habido prácticamente "un empate técnico" y "apenas mil y pico votos" de diferencia.

El exresponsable de Comunicación del PP ha admitido que con María Dolores de Cospedal, que salió eliminada en primera vuelta, comparte "principios y valores" así como "su idea de partido". Dicho esto, ha reconocido que hay colaboradores de la exministra que ya están trabajando con él porque hay una "convergencia" de programa, partido y de país. "Su equipo es verdad que está colaborando con el mío, todo el que ha querido", ha apostillado.

Además, ha cuestionado que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, apoye a la exvicepresidenta y ha dicho que ha estado con los dos candidatos en actos de campaña. Dicho esto, ha agregado que quiere "incluir a Garrido y a su equipo" porque son "amigos" y él lleva 15 años haciendo política en Madrid.

En el caso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que para él es una "referencia imprescindible" porque el PP gallego es una "maquinaria implacable de ganar elecciones" y con unas "políticas muy eficaces en la administración".

"Le volví a decir (a Feijóo) que si yo soy presidente será lo que quiera, como quiera y cuando quiera porque es una referencia imprescindible a nivel nacional y, sobre todo, porque necesitamos ese talento muy cerca", ha resaltado, para añadir que él quiere contar con personas con experiencia como hicieron otros presidentes porque "siempre hay que rodearse de los mejores".

CRITICAS A LA OPERACIÓN DIÁLOGO

Durante la entrevista, Casado ha criticado especialmente la 'operación diálogo' en Cataluña "con los independentistas" que pilotó Santamaría y que "no salió bien". Según ha dicho, "la prueba más evidente es que el presidente Rajoy decidió lanzar el 155".

Tras subrayar que con esta crítica no está "enmendando" la gestión de Rajoy, ha afirmado que "hay ciertas experiencias" que prefiere no tener. "Yo hay ciertas experiencias que prefiero no tener, prefiero no tener mochila, porque creo que la operación diálogo no salió bien. y ciertas coordinaciones que estaban en sus competencias no salieron bien", ha proclamado.

SALIR DEL DEBATE SOBRE SER MUJER

Igualmente, Casado ha solicitado a la exvicepresidenta del Gobierno "salir del debate de género y la edad de los candidatos" porque hay que hablar de los "contenidos", ya que el PSOE de Pedro Sánchez "sigue avanzando".

Después de las palabras de Santamaría señalando que lo de ser joven se pasa, pero lo de ser mujer no cambia, Casado ha dicho que no da "crédito" a esas palabras porque, en su opinión, el PP "apuesta por el talento", no por ser mujer. "¿Tan poco vale la candidata o tanta cuota o tanto hándicap hay en España por ser mujer?", se ha preguntado, para añadir que ese no puede ser el argumento en pleno siglo XXI.

De la misma manera, ha criticado que se siga hablando de su edad, 37 años. "Tenemos a la izquierda dando vueltas en la pista mientras nosotros en boxes hablamos si somos chicos o chicas, señores o señoras, jóvenes o mayores", se ha quejado.

LAS INFORMACIONES SOBRE SU MÁSTER

Ante las informaciones sobre su máster y sus estudios universitarios, Casado ha pedido no hacer "juego sucio" y ha criticado que se hayan trasladado algunas "mentiras" para hacer una "campaña de palos en las ruedas".

Tras las palabras de Santamaría aconsejándole que más que multiplicar compromisarios se dedique a estudia cómo sumar en el partido, Casado ha replicado que en política se trata de "sumar y también de multiplicar". "Si consigues integrar sumando a la gente, al final tu efecto electoral es multiplicador", ha destacado.