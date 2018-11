Casado a los "desilusionados" con el PP: "Ésta sigue siendo su casa"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lanzado hoy un mensaje a aquellos "desilusionados con el partido en algún momento, que pensaron que había dejado de hacer lo importante para hacer lo urgente": "Ésta sigue siendo su casa".

"Seguimos siendo los mismos, defendiendo los intereses de España por encima de los intereses electorales", ha dicho durante su intervención en un mitin en la localidad de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería).

Ha sostenido que sólo el PP es capaz de hacer que "no se escapen los votos a Podemos" porque la ley electoral es "muy caprichosa" y puede hacer que un voto dirigido a la "extrema derecha" pueda acabar beneficiando incluso a la formación morada.

Ha insistido en que el PP es el único partido que nunca ha negociado con el "PSOE de San Telmo", por lo que es el único que ofrece "garantías" para el relevo en la Junta, una "opción de centro derecha sin complejos, transversal y moderna".

Así, ha reclamado un "esfuerzo final" a los presentes para que salgan a la calle "pisando fuerte" y pensando que forman parte de un "partido de base" que va desde los concejales de los pueblos pequeños a sus etapas de gobernar el Estado.

"Este partido de base os necesita más que nunca. No seremos perfectos pero tenemos un balance de gestión intachable. Somos el único partido que ha nacido para servir a España y con esa vocación de servicio, de responsabilidad por legar un país mejor a nuestros hijos, nos enfrentamos a las urnas. España nos necesita más que nunca", ha sostenido.

Así, ha incidido en que el próximo 2 de diciembre el PP se juega "el primer paso para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa".

"Nadie ha servido tanto a España como el PP. Nadie ha hecho tanto por Andalucía (...) Este partido ha ganado, generales, europeas, municipales y las autonómicas no hace mucho tiempo. El partido tiene una oportunidad de volver a hacerlo y recuperar una Andalucía en color, no en blanco y negro, que ya no quiere ser noticia por los casos de corrupción", ha manifestado.

Además, se ha referido a la "vergonzante" moción de censura del PSOE con "independentistas, batasunos e independentistas" para afirmar que estos comicios representan además la "recuperación de la dignidad de la nación".