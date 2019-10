Casado arenga a su electorado porque el resultado será "diez diputados arriba o abajo" con el PSOE

Así, ha mandado un mensaje optimista a su electorado, indicando que los comicios estarán "diez diputados arriba o abajo", por lo que es posible ganar las elecciones.

En declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press, Casado ha señalado que el PP "no es solo el partido de la oposición", sino que representa una "alternativa". Por ello, ha rechazado que tras los comicios de noviembre facilite el gobierno de Sánchez, ya que más allá de pactos de Estado, ha subrayado que no permitirá un gobierno "progresista de izquierdas".

"He recibido el apoyo en las encuestas porque no he bloqueado. Como veo que Sánchez va a estar instalado en el 'no es no', nos presentamos como la alternativa que desbloquee", ha asegurado, poniendo en valor que el PP ha llegado a pactos con distintas fuerzas en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

En este sentido, ha mandado un mensaje de optimismo, asegurando que el PP va en alza en los sondeos y ya se encuentra en la frontera de los 100 escaños, mientras que el PSOE se sitúa en 120. Por ello, insiste en que las elecciones van a disputarse "diez diputados arriba o abajo".

Según Casado, habrá circunscripciones como León o Murcia en la que el PP puede sacar mejor resultado que en abril y ese avance irá en detrimento de PSOE o Podemos. "Cada escaño que se lleva el PP cuenta el doble, claro que es posible el cambio", ha insistido.

"Hay que mantener un equilibrio entre la prudencia, la humildad y la ilusión de que es posible el cambio", ha subrayado Casado.

A su juicio, está claro que "ya no es invariable" que los socialistas vayan a ganar los comicios y ha criticado que, pese a que el PSOE "repite las elecciones para sacar más escaños", hace 33 años que no consigue una mayoría absoluta. "Es difícil conseguir lo que no se ha dado en tres décadas y difícil confiar en una persona que no ha conseguido llegar a un pacto de gobierno", ha indicado.