Casado dice que no fue a clase ni se examinó de su máster pero exhibe cuatro trabajos tras convalidar 40 créditos

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha comparecido ante los medios de comunicación con sus trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó - un total de 40 créditos-- para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor". Ha confirmado que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que con Cristina Cifuentes y ha admitido que no fue a clase ni se examinó. "Hice lo que se me pidió", ha enfatizado.