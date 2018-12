Casado dice que lo "único innegociable" es que Moreno presida Andalucía y no descarta que Vox tenga consejerías

Al ser preguntado en Radio Nacional si le gustaría que se negociaran consejerías con Vox y que esta formación entrara a formar parte del Gobierno, el líder del PP ha subrayado que "lo único innegociable" es la Presidencia.

"Creo que la única posición de partida que es innegociable, que hemos dicho en el Comité Ejecutivo del PP, es que Moreno tiene que ser presidente de la Junta y el PP tiene que ser quien lidere ese cambio", ha contestado Casado en esa entrevista recogida por Europa Press.

YA DECIDIRÁ VOX SI TOMA UNA POSICIÓN ACTIVA O PASIVA

Casado ha insistido en que el PP debe liderar el cambio en Andalucía. "Y luego ya si es un acuerdo de investidura, o si es un acuerdo de legislatura o es un acuerdo de Gobierno, se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decir si tiene una posición pasiva, es decir abstenerse para facilitarlo, o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos cuatro años", ha enfatizado.

Eso sí, el líder del PP ha indicado que "lo importante es el fondo" y decidir lo qué se va a hacer con la sanidad andaluza, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras, la bajada de impuestos o la regeneración política.

Preguntado de nuevo entonces si le gustaría que Vox formara parte del Gobierno, Casado ha dicho que tiene que ser Moreno quien lidere esas negociaciones y ha añadido que "lo importante" es que el PP pueda "desplegar su programa electoral" como han hecho en Madrid, Murcia o La Rioja en sus acuerdos con Cs.

Según ha indicado, el que apoya a un partido "tiene que tener muy clara cuál es la hoja de ruta de ese partido" porque luego "no vale decir a los cuatro años 'me he equivocado'. "Lo que queremos en Andalucía es un cambio y un cambio además que es la primera piedra para cambiar España", ha manifestado.

En cuanto a si descarta una repetición de elecciones en Andalucía, ha dicho que él quiere descartarla y ha añadido que espera que no se produzca, máxime cuando coincidiría con otras citas electorales. "Eso tendría que explicarlo aquel partido que bloquee, sea PSOE o Cs", ha afirmado, aunque ha confiado en poder "entenderse" con el partido de Albert Rivera.