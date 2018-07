Casado insiste en el debate para confrontar "ideologías" con Santamaría

El candidato a presidir el Partido Popular, Pablo Casado, ha expresado esta mañana en COPE la necesidad de un debate de "ideología" porque "en los últimos años hemos hablado muy poco de ideología. Yo estoy en política por las ideas". Su rival en la segunda vuelta, Soraya Saénz de Santamaría ha aceptado el encuentro aunque mantiene que prefiere "el diálogo sincero para el acuerdo" algo que Casado rechaza claramente. El Comité Organizador decide este lunes si lo programa.

"Yo me integraré cuando acaben las elecciones y si gano integraré a todos pero ahora no es bueno deslegitimar las normas, aunque son mejorables, no las pongo en cuestión”. Y ha añadido que “no tendría inconveniente en que volvieran a votar los mismos inscritos, pero eso sería cambiar las normas".

Preguntado por la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, Casado tiene claro que no mantendría esta convocatoria, "es difícil que salga bien". Casado centra su discurso en los últimos días en Cataluña y desliza críticas al gobierno socialista para atacar a la ex vicepresidenta y ministra para las Administraciones Públicas sobre la aplicación de un 155 más duro. El vicesecretario aboga por "los delitos de sedición impropia y referéndum ilegal".

Casado ha recordado que tiene "conversaciones con Cospedal y el resto de presidentes autonómicos" porque cree que "hay cinco candidaturas que estamos de acuerdo en lo esencial" y opina que los compromisarios tendrían que pronunciarse sobre los apoyos.

Por último, Casado se ve como "el candidato que más molesta a la izquierda porque soy el que más confronto con ellos” y ha criticado que “la izquierda hará todo lo posible por mantenerse en el poder".