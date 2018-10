Casado lleva al Financial Times el "suicidio económico" de Sánchez en su plan para internacionalizar los ataques

El líder del PP, Pablo Casado, llevó la semana pasada su rechazo a la política económica del Gobierno a Bruselas, a la reunión con los líderes europeos. Allí quiso buscar el la oposición de las instituciones comunitarias a los planes presupuestarios de Pedro Sánchez, aunque no tuvo el éxito esperado ya que la Comisión Europea no se ha opuesto a las cuentas y únicamente ha exigido al Ejecutivo más explicaciones. En ese plan de internacionalizar sus ataques al Gobierno Casado ha utilizado este martes una entrevista en el prestigioso diario económico estadounidense Financial Times para tildar de "suicidio económica" el plan de Moncloa.

En el citado rotativo Casado acusa al Gobierno de situar a la economía española en peligro aumentando el gasto y los impuestos y elevando "de forma tan brusca "el salario mínimo. Además, alerta de que estas medidas se están negociando con partidos nacionalistas catalanes cuyos líderes están en prisión. Las cuentas son, para el líder del PP, "técnicamente incorrectas, políticamente indeseables y económicamente suicidas".

En la línea de lo defendido en las últimas semanas, el líder del PP insiste en que los Presupuestos pueden suponer para España "el germen de una nueva recesión en el comienzo de otra recesión cuando todavía no se ha conseguido superar la anterior". También considera que las subidas de impuestos a los españoles más ricos "castigan a los creadores de riqueza" y, además, los mercados pueden considerar la economía española demasiado "derrochadora" en un momento delicado para la Unión Europea, lo que podría suponer más presión para España al igual que ha sucedido con Italia.

Casado se define en la entrevista como "reformista, liberal y conservador" y vuelve a lanzar un guiño a todo el "centro derecha" que, según el PP, incluye desde Ciudadanos a Vox, asegurándoles que su partido es el único que puede garantizar una alternancia del poder en España. "No quiero insultar a nuestros antiguos votantes. Quiero recuperarlos. Quiero que vuelvan a casa", asegura.