Casado pide investigar el apoyo del informe de la Abogacía del Estado a las tesis de ERC

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que hay que "investigar y conocer toda la verdad" acerca de por qué el informe de la Abogacía del Estado sobre el exvicepresidente Oriol Junqueras ha resultado "a favor de las tesis" que ERC estaba planteando en su negociación con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Además, ha avisado que si ha habido una filtración de ese escrito a los republicanos sería "constitutivo de un delito de revelación de secretos y, por tanto, sería querellable".

"Tenemos que saber lo qué ha pasado y si ha habido alguna filtración interesada, no dudaremos en acudir a la Justicia para querellarnos porque podría haberse cometido un delito de la máxima gravedad", ha recalcado, para añadir que el PP solicitará tanto la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia como de la Abogada general del Estado, Consuelo Castro, para que informen "exactamente" de lo que ha sucedido.

Así se ha pronunciado después de que la Abogacía del Estado haya solicitado la puesta en libertad del líder de ERC condenado por el procés Oriol Junqueras para que pueda ejercer como eurodiputado. Precisamente, los republicanos habían supeditado su apoyo a la investidura a conocer ese informe de la Abogacía del Estado.

"EN ALMONEDA LA POSICIÓN DE LA ABOGACÍA"

En una rueda de prensa de balance del año en la sede del PP, Casado ha indicado que hay que "investigar y conocer toda la verdad" acerca de por qué la Abogacía "ha resuelto a favor de las tesis" que estaba planteando ERC en su negociación con Sánchez.

Aunque ha expresado su "máximo respeto" al cuerpo de profesionales que componen la Abogacía del Estado, ha subrayado que ERC lleva días "pidiendo una dirección en concreto" en ese escrito de la Abogacía del Estado que hoy al conocerse evidencia que "ha colmatado" las expectativas de los republicanos.

"Es muy grave que en una negociación entre un preso y un gobierno en funciones, se haya puesto en almoneda la posición de la Abogacía del Estado. Es muy grave que con un absoluto descaro se esté hablando de que un escrito de la Abogacía puede permitir una investidura que se está negociando en una cárcel", ha enfatizado.

Casado ha afirmado que es "muy grave" lo ocurrido en la Abogacía del Estado porque "el órgano que tiene que defender al Estado no puede estar negociando con aquel que dio un golpe al Estado". A su entender, "lo grave es si se ha filtrado" ese escrito y el PP quiere saber también si ha habido "cualquier tipo de presión sobre su contenido" para "facilitar" la negociación de la investidura.

"A mi me escandaliza mucho más que pudiera haber alguna filtración a ERC o que pudiera haber habido unan negociación con ERC en base a lo que la Abogacía va a decir, más allá de lo que la Abogacía ha dicho, que no es vinculante y que ya dijo una cosa similar por la que fue cesado Edmundo Bal por cambiar una tipificación en la acusación a estas personas", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que "el problema es hasta qué punto de degradación institucional puede llegar el Gobierno socialista en funciones si puede hacer uno de un escrito" para avanzar en la negociación con ERC, cuyo "líder está en la cárcel por haber dado un golpe a la legalidad en España".

Tras rechazar que el informe de la Abogacía sea "concluyente, ha recordado que es el Supremo el que tiene que decidir sobre la posible salida de prisión de Junqueras y se ha mostrado convencido de que dará una "respuesta firme". ha rechazado que el informe de la Abogacía sea "concluyente". "Creo que el Supremo seguirá su propia jurisprudencia, lo que ellos hicieron, que se hizo bien", ha apostillado.

Casado ha criticado la "instrumentalización torticera" que ha hecho el independentismo de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo sobre la inmunidad de Junqueras y ha dejado claro que "en ningún caso la inmunidad puede conducir a la impunidad".

INVESTIDURA EN NAVIDAD PARA QUE QUEDE "DILUIDO"

Casado ha criticado que el Gobierno pretenda que los españoles estén pegados al "transistor" en Navidades por un posible debate de investidura. "Esperemos que no estén corriendo tanto para que un gobierno Frankestein quede diluido en las fechas Navideñas o de Reyes", ha manifestado.

Tras recordar que hace tres años en el PSOE "echaron" a Sánchez para impedir que llegara a un acuerdo con los independentistas, el presidente de los 'populares' ha apelado una vez más a los barones socialistas para que "se rebelen con lo que está pasando en su partido" porque el PSOE "está siendo agredido" por su secretario general.

"El PSOE tendría que hacer una reflexión y pensar si merece la pena alargar la agonía de este mal gobierno a costa de llevarse por delante un partido centenario", ha subrayado, para añadir que la respuesta no puede ser "el silencio".

De hecho, Casado ha recordado que Sánchez "tiene otras alternativas", como explorar acuerdos con Cs o con UPN pero "no ha querido" porque la "cabra tira al monte". Por eso, ha dicho que el candidato socialista "no es fiable" y su partido no puede abtenerse para que sea investido. "El PP tiene que estar para evitar que ese caballo y ese país se vaya al precicipio. Nuestra responsabilidad es evitar que un país se despeñe", ha abundado.

El presidente del PP ha vuelto a ofrecer al PP pactos de Estado. "Nosotros nunca nos hemos negado a cualquier pacto con el PSOE si es bueno para España", ha resaltado, para añadir que se daría por satisfecho si Sánchez no rompiera los pactos vigentes, como el que se logró con la Transición.

"ESTE AÑO HA SIDO UN GRAN VACÍO"

En su balance del año, Casado ha afirmado que este año ha sido el de "un gran vacío". "Una estafa también porque no se ha cumplido nada de lo que decía Sánchez en la moción", ha proclamado, para añadir que España "va mal" y que se ha gobernado "en contra de España".

Además, justo después de que el PSOE haya firmado este lunes su acuerdo con el PNV, ha asegurado que "el Gobierno se supera cada día" y están "sufriendo cosas que parecían imposibles de ver". Además, ha avisado de que el PP será "muralla para defender la Constitución, los Estatutos y la legalidad en vigor".

Finalmente, ha puesto en valor la "coherencia" de su partido, que está "fuerte, unido y listo para gobernar" de nuevo, actuando contra "cualquier actuación lesiva" que pueda acometer el Gobierno formado por Sánchez y Pablo Iglesias.