Casado lamenta la escasa participación de afiliados para elegir al líder del PP

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha considerado una "malísima noticia" una participación "tan baja" de afiliados en el primer congreso por primarias para elegir al líder del partido y ha apelado a participar y a la "libertad" de voto.

A falta de datos oficiales, los afiliados que se han inscrito para votar en la elección de su presidente no va a llegar probablemente al 10 por ciento, tal y como ha reconocido el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo.

Casado ha intervenido hoy en un encuentro con militantes en Zaragoza, al que ha asistido el presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, quien ha confirmado que también acompañará a María Dolores de Cospedal al acto que previsiblemente protagonizará el 1 de julio y a de Soraya Saénz de Santamaría, al día siguiente.

En declaraciones a los medios, Casado ha asegurado que si gana el congreso "nadie pierde" y ha advertido de que cualquier fractura en el PP "sería letal", porque no ganarán las elecciones con independencia de quien sea candidato.

De hecho, ha agregado, esa fractura ya se está produciendo por los posicionamientos públicos en favor de los distintos candidatos cuando "cada afiliado es el jefe, y decide".

Por eso, ha dicho, él no pide fotos con exministros ni presidentes autonómicos porque quiere ser "el candidato de las bases", y quizá por esos posicionamientos públicos "el militante ha desconectado en gran medida de un proceso en el que cree que al final nada va a cambiar".

"No he llegado aquí para que nada cambie", ha aseverado Casado, quien ha insistido en que quiere cambiar la política de su partido para recuperar un espacio electoral "siendo ambiciosos y mirando al futuro", y eso hace necesario derrotar a Ciudadanos "con sus propias armas", porque "la política de los años 80 no va a derrotar a la nueva política".

Ha insistido en que respeta las normas, aunque prefería que pudieran votar todos los afiliados sin necesidad de inscribirse, y ha considerado que el PP se tiene que "reilusionar", porque a su juicio es "imposible" que la formación sea atractiva para los votantes en las próximas elecciones si no lo es internamente.