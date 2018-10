Casado niega que llamase "golpista" al presidente del Gobierno

El líder del PP, Pablo Casado, ha negado esta noche en televisión que llamara golpista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de las palabras pronunciados en el Congreso en las que le dijo que era "partícipe y responsable de un golpe de Estado".

En el programa "El Objetivo" de La Sexta Casado ha subrayado que lo que le dijo a Sánchez es "si era consciente de que podría ser partícipe del golpe de Estado que se esta perpetrado en Cataluña".

"Yo lo que le vine a decir es que si está negociando los Presupuestos en la cárcel, si Torra está amenazando con atacar al Estado o si Iglesias le está diciendo ahora muévase, y él no hace nada, está siendo responsable de lo que está ocurriendo en Cataluña", señaló.

A la pregunta de si cree que ahora hay en marcha un golpe de Estado en Cataluña ha manifestado que "sin duda alguna, un golpe de Estado no tiene que ser armado, es también cuando se revierte por la fuerza, y la fuerza es hacer un pronunciamiento de independencia contra la Constitución, y eso es lo que pasa en Cataluña".

"Estamos peor que hace un año ya que ahora no hay un Gobierno que esté poniendo coto a lo que está pasando", mientras que el año pasado había un Gobierno que aplicó el artículo 155 para recuperar el Estatuto y la constitución en Cataluña, ha señalado.

Una ciudadana que se encontraba en el plató de televisión le preguntó "¿Usted sabe lo que es no llegar a fin de mes?", a lo que Casado ha respondido que "afortunadamente no, ya que cuando tenía un sueldo más bajo vivía en casa de mis padres; he tenido esa suerte".

"Lo que he tenido siempre es la vocación pública de que la primera prioridad política de mi partido sea la prioridad en el empleo, sin él es muy difícil hablar de salarios mínimos o de prestación por desempleo o cotizaciones para pagar la pensión", ha dicho.

Sobre la propuesta de subir el salario mínimo a 900 euros, Casado ha manifestado que subirlo sin contar con los sindicatos, la patronal o con los autónomos, puede destruir hasta 200.000 empleos, según informes económicos publicados recientemente.