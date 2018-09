Casado mantendrá en el Congreso un acto con la universidad Georgetown en plena polémica por su máster

Fuentes del PP consideran que este acto con la conocida universidad americana servirá de espaldarazo al historial académico del líder del PP, después de que algunas informaciones también pusieran en cuestión la forma en la que logró sus dos licenciaturas y sus cursos de especialización.

El propio Casado ha expresado públicamente su "hartazgo" por tener que estar constantemente hablando de sus estudios y que le "aticen" por su currículum cuando "tiene dos carreras" y "cursos de especialización en universidades americanas" como "tantísima gente".

"El jueves viene el rector de Georgetown a España y le presento en en Congreso. Nunca había contestado a las críticas que un medio de comunicación me hizo sobre mis cursos de especialización en Harvard y Georgetown. El rector contestará por mi. Ya han pasado cuatro meses y yo ya estoy harto", dijo este martes en la cadena Cope, donde llegó a admitir que ya se siente "víctima".

En concreto, Casado participará este jueves a las 19.00 horas en un debate organizado por McDonough School of Business, perteneciente a la Universidad Georgetown, bajo el título 'The Outlook on Technology and Artificial Intelligence'.

En el debate, que será moderado por el decano Paul Almeida, también intervendrán Ivan Glasovac, director general de Resolute Consulting, y Meredith Chasney, gerente de contenidos educativos de la empresa Monkimun, ambos ex alumnos de la Universidad, según ha informado el PP.

PENDIENTE DEL SUPREMO

Casado está pendiente que el Tribunal Supremo se pronuncie en las próximas semanas si le investiga o no por el máster por el máster que realizó en el curso 2008-2009 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), después de que la juez de Madrid que ha instruido el caso apreciara el pasado mes de agosto indicios de responsabilidad penal que apuntan a que el presidente del PP podría haber obtenido el máster como "un regalo".

En 'Génova' están convencidos de que el Supremo archivará el caso del máster por entender que no tiene "consistencia jurídica". Eso sí, auguran que otros partidos harán todo lo posible por situarlo en el foco informativo para desgastar el PP.

Según consta en el currículum de Casado colgado en la web oficial del PP es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos.

Además, cuenta con un DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, CLS del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, PLGP del IESE, PLPE de Deusto Business School, PGP del Instituto de Empresa y Curso de Mercados Financieros del IEB.