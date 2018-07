Casado ve "un honor" el apoyo de gran parte de los ministros de Rajoy y rechaza que la comida sea contra Santamaría

"Para mí es un honro que dos terceras partes de todos los ministros de Mariano Rajoy se sientan integrados en este proyecto", ha declarado el exvicesecretario de Comunicación del PP antes de asistir a este almuerzo.

Según ha añadido, es una comida con "amigos" que estos años se han dedicado a "defender el Gobierno" y al "jefe" Mariano Rajoy. Preguntado expresamente si se trata de un encuentro contra su rival en la carrera sucesoria, Casado ha afirmado que "en absoluto".

"Esto no es una comida contra nadie. Todo lo contrario. Es una comida de amigos y compañeros y estamos buscando la integración real", ha recalcado, para añadir que "todos" caben en su candidatura.

COMIDA "CLARAMENTE PRO CASADO"

Por su parte, el exministro José Manuel García Margallo, que fue eliminado en la primera vuelta de las primarias del PP, ha admitido que se trata de una comida "claramente pro Casado", y ha confiado en que este sábado se convierta en el nuevo presidente del PP, aunque ha dicho que no está "en absoluto seguro" porque se trata de un cuerpo electoral "muy complicado".

Ante la posibilidad de que Mariano Rajoy esté enfadado con este almuerzo, Margallo ha dicho que no le consta ese malestar. "No me consta nada y no entendería que lo estuviese", ha afirmado, tras recordar que el ex jefe del Ejecutivo prometió neutralidad.

Además de Margallo y Casado, a este almuerzo han acudido la secretaria general y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido; la ex titular de Sanidad, Dolors Motserrat; y el exministro José Manuel Soria.

Por su parte, han excusado su presencia el exministro de Educación Juan Ignacio Wert; el extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y el exministro de Economía Luis de Guindos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)