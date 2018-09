Casado ve mala noticia la marcha de Santamaría, a quien no ofreció nada nuevo

El líder del PP, Pablo Casado, admite que es una mala noticia la marcha de la política de Soraya Sáenz de Santamaría, a quien ayer, cuando conoció su decisión, no ofreció ningún puesto distinto a los que ya le había propuesto con anterioridad, y ella tampoco le pidió nada.

Fuentes de la dirección nacional han subrayado que Casado lamenta la decisión de la exvicepresidenta porque entiende que no es bueno que se vaya alguien de su talento y experiencia y porque además, aseguran, tiene mucho "cariño" a quien fue su rival en las primarias para suceder a Mariano Rajoy.

A Casado, en cualquier caso, no le ha sorprendido la noticia porque él mismo en su momento, recuerdan las mismas fuentes, sugirió que se retiraría de la primera línea de la política en caso de no ser elegido.

En Génova recuerdan que el líder del PP había propuesto a Soraya Sáenz de Santamaría que entrara en el Comité Ejecutivo Nacional como vocal de libre designación junto a los demás candidatos de las primarias y que presidiera una Comisión del Congreso.

Pero no hablaron de candidaturas porque Casado no ha decidido aún sobre ese asunto -el PP ha prometido que las tendrá todas listas el 31 de octubre- y en cualquier caso, recalcan las mismas fuentes, la exvicepresidenta del Gobierno no le pidió nada al respecto.

Soraya Sáenz de Santamaría se reunió ayer con Pablo Casado para comunicarle formalmente su decisión de dejar la política, que, según explicó en un comunicado, tomó tras una "profunda reflexión" y desde el convencimiento de que es "lo mejor tanto para la nueva dirección del PP" como para su familia y para ella misma.

La exvicepresidenta ya ha formalizado también su salida del Congreso y ayer por la tarde presentó la renuncia a su escaño por Madrid.