Casado: "Hay que pedir hoy más que nunca que haya libertad en el voto y que no haya presiones"

El exvicesecretario de Comunicación del PP y candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles, un día antes de que voten en urna los 66.706 afiliados del partido, que "hoy más que nunca" hay que pedir que haya "libertad en el voto" y que "no haya presiones".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en una acto en el madrileño municipio de Alcobendas. Previamente, ha visitado Pozuelo de Alarcón, donde ha estado arropado por el exdiputado del PP y expresidente de Endesa Manuel Pizarro, al que el propio Casado se ha referido como "maestro".

Casado se ha mostrado convencido de que va a ganar las primarias a pesar de que, según ha dicho, le habría gustado "más participación y evitar la inscripción" previa de los afiliados para poder votar este jueves en urna.

"Me habría gustado más libertad, censos más depurados pero hay que pedir hoy más que nunca que haya libertad en el voto, que no haya presiones, que ninguna provincia se deje etiquetar", ha manifestado el dirigente 'popular'.

"NO PREGUNTAR 'TÚ DE QUIEN ERES'"

En este sentido, ha recalcado que "no hay que preguntar 'tú de quién eres". "Yo no tengo a nadie detrás, tengo a los afiliados de base. No he pedido a exministros ni líderes regionales que se retraten por mi pero tampoco tolero que nadie amenace o presione para que lo hagan por otros", ha afirmado.

Casado ha apelado al voto en libertad, "con el corazón y con ilusión" y ha recordado que son los militantes de base los que tienen la voz este jueves. "Si hemos hecho primarias es para creérnoslo", ha aseverado.

Al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que presiones desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid para que se apoye a María Dolores de Cospedal, Casado no ha querido hacer valoraciones sobre este extremo concreto y ha dicho que prefiere hablar "en positivo".

"No quiero ver ni presiones provinciales ni regionales ni este tipo de denuncias que desconozco y no puedo valorar, pero me quedo con lo positivo, que no las haya", ha asegurado, para añadir que si él gana las primarias apostará por la integración.

DEFIENDE LA SEGUNDA VUELTA

Casado ha defendido la segunda vuelta en este sistema de primarias para elegir al presidente del partido, ya que, según ha dicho, tienen que "respetar las normas" que se han dado. Este sistema, que se aprobó en el congreso nacional celebrado en febrero de 2017, se aplica por primera vez a nivel nacional en esta ocasión.

"No voy a valorar las normas sino que las voy a cumplir y cumpliendo esas normas y, a pesar de ello, creo que vamos a ganar. La ilusión es imparable. La gente quiere cambio", ha proclamado el exresponsable de Comunicación del PP.

Casado ha dicho que él no reniega del pasado pero ha dejado claro que tiene "más futuro que pasado". A su entender, ahora hay que abrir una nueva etapa con una nueva "horda de políticos" que sepan "conectar con la sociedad y ganar las elecciones". "España necesita ambición política y liderazgo nacional", ha concluido.