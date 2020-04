Casado plantea a Sánchez plan de choque urgente de material y ayudas: Tiempo habrá para hablar otros pactos

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pactar un "plan de choque urgente" e "inmediato" sobre material sanitario, test y ayudas para los desempleados y las personas que "peor lo están pasando" en la crisis del coronavirus, y ha agregado que "tiempo habrá" de discutir otros acuerdos, en alusión a los Pactos de la Moncloa que quiere impulsar el Gobierno.

"Lo importante es que haya una lealtad y unidad en las dos direcciones y que, más allá de hablar de lo que tiene que pasar en España en los próximos meses, que tiempo habrá para hablarlo y discutirlo, nos pongamos de acuerdo en un plan de choque inmediato para material, para test y para ayudas a los desempleados y a los que peor lo están pasando", ha asegurado.

En una visita al Centro de Pantallas de Control de Madrid, Casado se ha quejado de que en 24 días Sánchez solo haya hablado por teléfono con el presidente del Gobierno "un par de minutos" y ha criticado que la bancada socialista le haya dedicado "adjetivos en sesiones ya públicas", en alusión a las palabras de Adriana Lastra en el Pleno del Congreso del pasado jueves y que el PP exige que se rectifiquen.

Poco después, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que Sánchez se entrevistará este jueves con Casado y que a lo largo de la semana tendrá encuentros "bilaterales" con otros dirigentes. El PP se ha enterado de ese encuentro por esa rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. "Ésa es la manera de pactar del Gobierno", se han quejado desde la dirección nacional de la formación, visiblemente molestos.

El PP considera que hay "nula voluntad" de pacto en Sánchez y ya avisa de que no puede consentir "más desplantes". Fuentes de la dirección nacional del partido no han confirmado por ahora si irán o no a ese encuentro del jueves, pero han recalcado que no pueden admitir que se cite "en formato de ronda de consultas en audiencia", sin que haya un "acuerdo previo con un mínimo de respeto" a su formación.

COMPRAR MATERIAL CON PROVEEDORES "HONESTOS Y FIABLES"

Casado ha pedido que se efectúe de manera urgente la compra de material con "proveedores honestos y fiables" para que todo el personal sanitario y de seguridad cuente con los debidos equipos de protección.

El líder del PP ha subrayado que hay 26.000 sanitarios contagiados y 31 fallecidos, así como 14.000 contagiados y 14 víctimas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso, ha hecho una llamada "a la desesperada" para que las mascarillas lleguen a los hospitales, las residencias de ancianos, los centros de salud y a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y a todos los españoles.

Dicho esto, ha abogado por seguir luchando "con prevención, eficacia y rendición de cuentas" contra un virus que ha provocado la muerte de más de 18.000 personas en España, convirtiéndonos en el primer país en muertes por 100.000 habitantes del mundo, según ha recalcado.

PIDE DE NUEVO ABONAR EL PAGO DE LOS ERTES

Además, ha calificado de "muy grave" que 3,5 millones de trabajadores no hayan cobrado las prestaciones de los ERTES por el colapso de la Administración, por lo que ha emplazado al Gobierno a tramitarlos y abonarlos "de forma inmediata", incluyendo los suplementos por descendientes. "Que se descolapse ya para que estas familias puedan llegar a fin de mes", ha demandado.

Finalmente, ha elogiado la labor del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeída, en la crisis del coronavirus por su "cercanía, profesionalidad, entrega, transparencia y eficacia" y ha ensalzado la solidaridad que, a su juicio, ha demostrado la capital.