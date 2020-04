Casado se reunirá este jueves con el presidente de la CEOE para escuchar sus propuestas

La reunión se produce justo un día después del encuentro que ha mantenido con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. "Frente al monólogo social del Gobierno nosotros escuchamos a los autónomos", ha asegurado el propio Casado en su cuenta oficial de Twitter.

El PP considera que pymes y autónomos han sido los "olvidados" del Gobierno hasta ahora en la crisis del coronavirus y, de hecho, sostiene que el decreto con medidas económicas y sociales para pymes, autónomos y familias vulnerables que aprobó este martes el Consejo de Ministros llega "tarde", según fuentes 'populares'.

Los 'populares' argumentan que ese último decreto sigue dejando "a miles de españoles desprotegidos" ante la crisis del coronavirus y no arregla el "problema" de la falta de liquidez que tienen las empresas.

Según el PP, los autónomos, las pymes y los trabajadores necesitan protección durante el estado de alarma para que "su única preocupación sea quedarse en casa y no tengan que ocuparse de que la crisis sanitaria no arruine la economía de las familias".

LIQUIDEZ Y APLAZAR EL PAGO DE IMPUESTOS A SEPTIEMBRE

Por eso, ha propuesto inyectar liquidez "inmediata" en las empresas, pymes y autónomos "para garantizar el 100% del empleo de los trabajadores durante el estado de alarma". Si no tienen liquidez y no se inyecta dinero a la economía, añaden fuentes del PP, "las empresas no pueden hacer frente a pagos, nóminas y proveedores, que es lo que en estos momentos puede garantizar el empleo.

Además, el PP ha subrayado que esa liquidez debe venir acompañada de eliminación de impuestos a todos aquellos que no tienen ingresos como consecuencia del estado de alarma y un aplazamiento del pago de todos los impuestos a septiembre, tanto IRPF como Sociedades.