Casado plantea regular "el problema" de los menores migrantes no acompañados: "Con la inmigración no se puede jugar

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación presentará la próxima semana en el Congreso una proposición no de ley para regular "el problema" de los menores migrantes no acompañados. Además, ha recalcado que con la inmigración "no se puede jugar" sino que tiene que ser "regular, ordenada y vinculada al mercado de trabajo".

En un acto en Melilla, para presentar a Juan José Imbroda como candidato a las elecciones de mayo de 2019, Casado ha señalado que en Melilla hay mil menores no acompañados y que en España en su conjunto ascienden a 12.500. Según ha dicho, no hay "una regulación por la que esto se limite" y el "problema" lo acaban teniendo las ciudades, que no pueden hacer frente a esa situación en materia de alojamiento y servicios sociales.

Por eso, y en línea con la petición del PP de Melilla, ha avanzado que el Grupo Popular presentará una iniciativa para dejar "muy claro" que la "problemática" vinculada a los menores no acompañados no solo puede ser social sino que también tiene que verse "desde la perspectiva de inmigración económica y, por tanto, en sus derivadas de seguridad ciudadana y control de las "EL TIEMPO NOS HA DADO LA RAZÓN"

En un mitin ante más de 400 personas, Casado ha destacado que "el tiempo" ha dado "la razón" a su partido cuando aseguraba que la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez provoca "un efecto llamada" después de su decisión de acoger en junio el barco Aquarius con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados por ONG "para hacerse un foto" con los indocumentados.

"Por desgracia el tiempo nos ha dado la razón y cuando lo advertíamos ya en verano nos llamaban alarmistas o xenófobos: según los últimos datos de Frontex, han llegado más cayucos a España en estos últimos meses que en los últimos ocho años", ha manifestado, para añadir que este año "se ha duplicado la entrada de inmigrantes ilegales" a España.

En este sentido, Casado ha declarado que deben "mandar un mensaje claro" porque las ciudades "no tienen recursos ilimitados para acoger a tanto inmigrante". "Hemos de velar porque el que venga, se integre y podamos ofrecer los recursos necesarios para esa integración", ha apostillado.

APOYO A LAS FyCSE FRENTE A LAS MAFIAS

El jefe de la oposición ha destacado que con la inmigración han de ser "responsables". "Hemos de ordenar esta inmigración y hemos de regularla entre todos y así acabar con las mafias que se lucran de estas personas que buscan un mundo mejor en nuestro país", ha aseverado.

Por todo ello, Casado ha querido expresar "el apoyo inequívoco del PP" a los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil "que se juegan la vida" por la seguridad fronteriza y por salvar los inmigrantes que pretenden entrar irregularmente en España, después de subrayar que durante el último año han fallecido más de 700 inmigrantes intentando llegar a España.

Igualmente, ha aseverado que la política migratoria de Pedro Sánchez ha provocado que los flujos migratorios que "antes pretendían entrar a Europa por Libia ahora lo estén intentando por España".

PUERTO DE MELILLA

Por otra parte, Casado ha subrayado que "el PP tiene muy claro que la ampliación del Puerto de Melilla no solo es un proyecto muy importante para Melilla" sino también "un infraestructura estratégica para España".

En este punto, ha manifestado que "Marruecos está haciendo inversiones multimillonarias en el puerto de Tánger", cuando el puerto de Melilla "puede competir con los grandes puertos del Estrecho y del Mediterráneo".

"Os garantizo que en cuanto volvamos al Gobierno de España, el Puerto de Melilla volverá a ser un punto estratégico en política presupuestaria, de comunicaciones y de infraestructuras estratégicas" ha concluido.