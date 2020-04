Casado dice que no puede ser "cómplice" del plan de desescalada de Sánchez, "un caos" que lleva a la "ruina"

"El PP estará siempre arrimando el hombro para salir de esta situación, apoyando a los presidentes autonómicos, a los alcaldes y al Gobierno cuando plantee medidas sensatas y positivas, pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a una ruina económica y que no nos garantiza la protección sanitaria de la población. Así no", ha espetado Casado a Sánchez.

Casado, que se ha reunido con los presidentes autonómicos y consejeros del PP que asisten a la Comisión General de Comunidades Autónomas, ha afeado a Sánchez su ausencia en este foro cuando el Senado es la "cámara de representación territorial" y las autonomías tienen trasferidas competencias en materia sanitaria y social.

AFEA A SÁNCHEZ QUE NO ACUDA AL SENADO

En este punto, el presidente del PP ha recriminado a Sánchez que con la actual situación provocada por la crisis del coronavirus no esté "dialogando" con los partidos ni con los representantes de las comunidades, máxime cuando "hay que actuar" porque "así no se puede seguir". "Hay que escuchar, consensuar y pactar y para eso están el Senado y el Congreso", ha apostillado.

Casado también se ha quejado de que Sánchez no le haya informado de que quiere volver a prorrogar por cuarta vez el estado de alarma y ha recordado las peticiones "esenciales" que ha hizo su partido al Gobierno hace quince días y que, a su juicio, no se han cumplido. "Pedimos al Gobierno que actúe ya, que actúe decididamente antes de que la catástrofe económica cause estragos, después de los que h causado ya el drama sanitario en España", ha enfatizado.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))