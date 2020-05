Casado dice que no puede ser "cómplice" del plan de desescalada de Sánchez, "un caos" que lleva a "ruina"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el "improvisado" plan de desescalada que ha presentado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "está siendo un caos" y ha avisado de que su partido no puede ser "cómplice" de unas propuestas que, según ha dicho, "llevan a la ruina económica" de España y no "garantizan la protección sanitaria a la población".

"El PP estará siempre arrimando el hombro para salir de esta situación, apoyando a los presidentes autonómicos, a los alcaldes y al Gobierno cuando plantee medidas sensatas y positivas, pero no podemos ser cómplices de planes que nos llevan a una ruina económica y que no nos garantiza la protección sanitaria de la población. Así no", ha espetado Casado a Sánchez.

Casado, que se ha reunido con los presidentes autonómicos y consejeros del PP que asisten a la Comisión General de Comunidades Autónomas, ha afeado a Sánchez su ausencia en este foro cuando el Senado es la "cámara de representación territorial" y las autonomías tienen trasferidas competencias en materia sanitaria y social.

"HAY QUE ESCUCHAR, CONSENSUAR Y PACTAR"

En este punto, el presidente del PP ha recriminado a Sánchez que con la actual situación provocada por la crisis del coronavirus no esté "dialogando" con los partidos ni con los representantes de las comunidades, cuya labor está siendo "fundamental" en la crisis del coronavirus.

"Hay que escuchar, consensuar y pactar y para eso están el Senado y el Congreso", ha subrayado, para añadir que el PP lleva semanas defendiendo esta reunión en el Senado para poder llegar a acuerdos en la "regeneración del tejido" productivo o en la atención en las residencias de mayores, máxime cuando las autonomías tienen "transferida la gestión competencias en materia sanitaria y social".

Así, ha insistido en que Sánchez debería estar hoy en la Cámara Alta hablando con las autonomías "en vez de arremeter" contra ellas con "bulos" como, en su opinión, hizo este miércoles en el Congreso, en alusión a sus declaraciones en el Pleno exigiendo "autocrítica" a los gobiernos de Madrid y Murcia.

DEJA EN EL AIRE SI APOYARÁ LA PRÓRROGA DE ESTADO ALARMA

Casado también se ha quejado de que Sánchez no le haya informado de que quiere volver a prorrogar por cuarta vez el estado de alarma y ha recordado las peticiones "esenciales" en materia sanitaria, económica y de libertades públicas que hizo su partido al Gobierno hace quince días y que, a su juicio, no se han cumplido.

Dicho esto, el presidente del PP no ha aclarado si su partido apoyará en esta ocasión la prórroga del estado de alarma. Esta mañana, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ya dijo que quieren conocer "en detalle" los términos de esa prórroga porque el estado de alarma, ha dicho, "no se puede prolongar indefinidamente".

DENUNCIA EL "COLAPSO" EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ERTE

Tras aludir al desplome histórico del PIB por el Covid-19 y las cifras de destrucción de empleo, el líder de llos 'populares' ha emplazado al presidente del Gobierno a que "actúe ya" porque, según ha recalcado, "así no se puede seguir".

Además, Casado ha denunciado el "colapso" en la tramitación de los ERTE y ha exigido su pago inmediato a los cuatro millones de familias que, en su opinión, no pueden aguantar esta situación. "¿Cómo va a aguantar una familia del 31 de marzo hasta el 30 de junio sin ingresos para hacer la compra o pagar el alquiler?", ha preguntado al Gobierno.

Por eso, ha vuelto a pedir al Gobierno que dialogue y que actúe."Pedimos al Gobierno que actúe ya, que actúe decididamente antes de que la catástrofe económica cause estragos, después de los que ha causado ya el drama sanitario en España", ha concluido.