Casado "no acepta" un nuevo estado de alarma si hay rebrote y ofrece a Sánchez negociar un plan jurídico

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no aceptará un nuevo estado de alarma si hay rebrote del Covid-19 y le ha ofrecido acordar un plan jurídico en caso de considerarlo necesario, si bien ha dicho que el PP considera que la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 y otras normas sanitarias y de protección civil están "perfectamente en vigor para cualquier contingencia futura".

"El PP no acepta lo que dijo ayer Sánchez, que si hay algún problema habría que aplicar de nuevo el estado de alarma", ha manifestado Casado, en una reunión con alcaldes de su partido en la sede del PP cuando se cumple un año de lo que el partido llama "gobiernos de la libertad".

De esta forma se ha referido a las declaraciones de Sánchez, quien en su comparecencia en Moncloa tras la reunión con los presidentes autonómicos admitió que no descarta tener que volver a declarar el estado de alarma en caso de que haya un rebrote por el coronavirus, aunque añadió que ésta no es su "intención".

DICE QUE AHORA LAS CORTES PUEDEN "PLANIFICAR UN PLAN B"

Casado ha recalcado que la normativa vigente faculta al Gobierno a mantener el mando único e incluso a realidad "alguna restricción de la movilidad". Sin embargo, y dado que Sánchez aseguró en su comparecencia en Moncloa que puede venir una segunda ola de Covid-19, debería "aprovechar" para que "las Cortes dejen perfectamente planificado un plan B jurídico si hubiera algún tipo de contingencia en los próximos meses".

Por eso, ha emplazado al Gobierno a analizar las seis leyes sanitarias y de protección civil que su partido ya puso encima de la mesa para no tener que recurrir al estado de alarma, así como la Ley de Seguridad Nacional. Y se ha ofrecido a "colaborar" a su modificación legislativa si lo considera necesario, si bien el PP cree que "están perfectamente en vigor para cualquier contingencia futura".

SIN RESPUESTA A SU OFERTA DEL PACTO CAJAL

Casado ha afirmado que el PP ha ofrecido varios pactos al Gobierno, como el llamado 'Pacto Cajal' para el fortalecimiento del sistema sanitario, garantizar la financiación y sacarla de la confrontación pública. Sin embargo, se ha quejado de que Pedro Sánchez no ha contestado.

También ha destacado que el PP ha propuesto constituir una comisión para la recuperación social en el Senado, así como la creación de la Oficina de Víctimas del Covid, con el fin de que tengan ayuda psicológica, entre otras cuestiones.

Dicho esto, Casado ha criticado los "bandazos" del Gobierno como, a su juicio, se vio este domingo con el cambio de criterio de la apertura de fronteras, unos pasos que, a su entender, "generan una incertidumbre en los españoles y falta de confianza en el exterior".

"Hasta el expresidente Felipe González decía que este Gobierno se parece más al camarote de los hermanos Marx porque entre bandazos e improvisaciones, la salud de los españoles está en juego", ha manifestado.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Una vez más, el líder del PP ha asegurado que cuando acabe el estado de alarma planteará la creación de una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas y saber qué ha fallado en la gestión de al crisis del coronavirus.

"En Chile dimiten por cambiar el método de contabilidad de fallecidos. Aquí lo han cambiado cuatro veces y no son capaces de dar la cifra definitiva", ha resaltado, para añadir que en Italia también el primer ministro comparece ante un tribunal y en Francia la Fiscalía "de oficio está investigando posibles responsabilidades" del Gobierno francés.

Sin embargo, ha afirmado que en España el jefe del Ejecutivo se dedica a "alardear" de su gestión en la crisis del coronavirus y ni siquiera es "capaz de contar bien a los fallecidos", no ha pedido "perdón" y no reconoce en lo que ha podido fallar. Es más, ha dicho que si la oposición "no aplaude" una gestión que ha sido "francamente mala" les acusan de "crispar".

En este punto, Casado ha anunciado que el PP reclamará que el ministro de Interior y el secretario de Estado de Seguridad dén explicaciones en sede parlamentaria sobre el cese del ex director de compras de la Policía Nacional por pedir material sanitario para los policías.

HABLA DE SUS COINCIDENCIAS CON LOS EMPRESARIOS

El presidente del PP ha asegurado que coincide con los empresarios en la necesidad de acuerdos y en que hay que mantener la reforma laboral, y fortalecer la competitividad y la flexibilidad para generar empleo.

Además, ha echado en cara al Gobierno que haya "tardado dos meses" en plantear un plan para la automoción que, según ha dicho, "es la mitad" del de Francia y le ha reprochado que en el día de su presentación se haya olvidado de mencionar a los 25.000 afectados de Nissan en Barcelona. "Nos preocupa que no sepa gestionar crisis como la de Alcoa o Nissan", ha aseverado.

Aunque cree que el Ejecutivo también llega "tarde" con el plan del turismo, pero ha planteado flexibilidad fiscal, corredores verdes y pasaporte inmunológico dentro del plan de choque para el sector del turismo. "Los bandazos generan incertidumbre y falta de confianza fuera y dentro de España", ha avisado.

PIDE EXTENDER LOS ERTES HASTA DICIEMBRE

En clave económica, Casado ha afirmado que es necesario extender la vigencia de los ERTES hasta finales de años para sectores específicos. A su entender, es necesario hacerlo en la hostelería, el turtismo y el comercio minorista para que se puedan recuperar.

Además, ha señalado que el PP ha apoyado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital porque lleva 20 años aplicándolo en las CCAA donde gobierna pero ha pedido vincularlo a la búsqueda de empleo, que se centre en las familias afectadas por la crisis del Covid y que se garantice la igualdad de todas las CCAA.

"Exigimos rigor y eficacia en la aplicación del IMV y por eso hemos propuesto la implantación de la tarjeta única social que contenga todo el historial de ayudas sociales de cada persona para evitar duplicidades y mejorar a gestión", ha manifestado.