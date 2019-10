Casado recalca que Sánchez tiene su apoyo para hacer lo que deba en Cataluña

El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado este sábado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene su apoyo para hacer lo que deba en Cataluña tras conocerse la sentencia del "procés".

"El Gobierno sabe que tiene red", ha dicho Casado en una conversación informal con los medios de comunicación en la recepción de la Fiesta Nacional, en la que también ha hablado durante un rato con el jefe del Ejecutivo.

Cree, por otra parte, que la sentencia del "procés" puede ser "balsámica para el Estado de derecho" y considera que los dirigentes independentistas se pensarán mucho qué hacer tras conocer la resolución a la vista de las condenas que puede dictar el Supremo.

El líder de los populares ha comentado que ya ha dicho en público, y también en privado al propio Sánchez, que los populares le apoyarán en las decisiones que tenga que tomar en Cataluña. "Haz lo que tengas que hacer", ha comentado que le ha dicho a Sánchez cuando han hablado del asunto.

Y eso es algo que a un Gobierno en minoría le debe "tranquilizar", ha añadido Casado, quien ha advertido, no obstante, que el PP no apoyará a Sánchez para que "sobreactúe" en Cataluña.

A la espera de que se publique la sentencia del "procés", y cuando se han filtrado algunas cuestiones -como la condena por sedición, y no por rebelión, a los principales responsables-, ha asegurado que su partido "asumirá y respetará" la resolución judicial.

No cree que la reacción a la sentencia vaya a ser muy fuerte en la calle, y ha pedido al Gobierno que cualquier medida que tenga que tomar la comparta con su partido. En todo lo que atañe a la seguridad, ha recalcado, el Ejecutivo puede contar con el PP.

Admite que el ambiente en Cataluña ha tenido "picos y valles" en las últimas semanas, pero no percibe una tensión "in crescendo" como ocurrió en 2017 y no ve al presidente catalán, Quim Torra, haciendo las llamadas a la desobediencia "delante de la estatua de San Jorge" o en actos institucionales.

Por otro lado, el líder de los populares ha reconocido que espera una posición "firme" del PSOE pero tiene sus dudas sobre la reacción a la sentencia que pueda haber por parte del PSC.

En cualquier caso, ha sugerido que este momento de precampaña, y el hecho de que los socialistas puedan necesitar a los nacionalistas, no solo al PNV sino incluso a ERC, para formar Gobierno tras el 10N, puede influirles en la toma de decisiones en Cataluña.

En este sentido ha reconocido que no ve que Sánchez "corte la barra con Esquerra y el PNV" y puede adoptar un perfil "más bajo" que el que tenía hace unos días con respecto a Cataluña.

Casado ha advertido de que el PP mantendrá en su programa electoral para los comicios del 10 de noviembre la prohibición de indultar a los condenados tanto por rebelión como por sedición.