Casado recrimina a Sánchez que vaya a Galicia a "insultar" a Feijóo y a él: "Está crispado, viene enfadado"

El líder del PP PP, Pablo Casado, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acuda a Galicia en campaña electoral a "insultar" tanto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como a él mismo, sin hablar de los asuntos que preocupan a los gallegos. A su juicio, "está crispado" y acude a esta comunidad "enfadado".

"¿Entonces para qué viene a Galicia? ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijóo? ¿Para insultarme a mí? La verdad es que lo que preocupa es que está tan crispado, está enfadado", ha asegurado Casado ante los medios de comunicación tras su visita a una explotación láctea en Cospeito (Lugo).

Casado ha señalado que también le ha visto "enfadado" en la campaña vasca, durante el acto que Sánchez protagonizó este domingo en San Sebastián junto a su candidata a lehendakari, Idoia Mendía. "Viene enfadado. Viene a decir que no se le ayuda como si no le estuviéramos ayudando con esas dificultades que ha tenido", ha manifestado.

"ME OFENDIÓ QUE ESTUVIERA EN GALICIA Y NO HABLARA DE GALICIA"

El líder del PP ha afirmado que él acude a Galicia a hablar "bien" de esta comunidad y a "resolver los problemas de los gallegos" que es, a su juicio, lo que tienen que hacer cuando se presentan a las elecciones.

En este punto, Casado subrayado que el Gobierno no ofrece "soluciones" al futuro de Alcoa, algo que ha calificado de "muy preocupante". "Me ofendió que el otro día estuviera Pedro Sánchez en Galicia haciendo campaña y no hablara de nada de Galicia", ha censurado, para añadir que no aludió en su mitin ni a la ganadería, ni a Citroen, ni a Ence ni a Alcoa.

Tras recordar sus reuniones con el comité de empresa de Alcoa y como el PP incluyó en su programa un Estatuto para la industria electrointesiva, ha afirmado que el Gobierno es el "único" que puede dar una solución porque la competencia en energía es del Estado.

Por eso, ha pedido a Sánchez "que no se oculte en los burladeros" sino que "coja el toro por los cuernos" y ofrezca "una solución". "Que Sánchez venga a Galicia a proponer soluciones para su sector industrial, su sector primario y su sector turístico", ha reclamado.

CREE QUE FEIJÓO VOLVERÁ A GANAR

Casado ha elogiado la gestión de Feijóo estos años, sobre todo en sectores "esenciales" como el primario. A su entender, la actuación de la Xunta en este sector una "referencia" para que otras regiones europeas "puedan tomar buena nota de cómo se apoya al sector rural".

Tras asegurar que el medio rural "tiene futuro", ha admitido que les "preocupa" que en la negociación del fondo de recuperación europeo "los paganos sean los agricultores y ganaderos españoles" y ha añadido que el PP está "apoyando al Gobierno de España" en este asunto. Eso sí, ha dicho que espera que esos fondos "no perjudiquen las perspectivas de la política agraria común para los próximos siete años".

Finalmente, el presidente del PP se ha mostrado convencido de que Feijóo volverá a lograr la confianza de los gallegos en las urnas en los comicios del 12 de julio y ha recalcado que lo que dice ahora en campaña el candidato del PP es "lo mismo que viene diciendo desde hace tres legislaturas".

"Por eso, estoy convencido de que va a ser otra vez la persona que reúna la confianza mayoritaria de los gallegos, a los que nunca ha defraudado y ahora en este programa electoral vuelve a demostrar que está al pie de sus preocupaciones para servirles, que es lo que sabemos hacer", ha concluido.