Casado respalda al PP vasco: "El PP no tiene razón de ser sin el PP vasco"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado su respaldo al proyecto del partido en Euskadi al defender que "el PP no tiene razón de ser sin el PP vasco" y ha dado por "superado" el debate en torno a la foralidad, porque ha dicho que es "plenamente constitucional".

Casado ha hecho esta reflexión en la clausura de la convención del PP vasco, que comenzó este viernes marcada por la polémica por el malestar que suscitó en dirigentes y militantes del partido en Euskadi las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien criticó las posturas "tibias" del PP vasco hacia el nacionalismo en el pasado y el "perfil propio" que quieren marcar en Euskadi.

"Yo soy también del PP vasco. Si no fuera por vosotros, yo no estaría en política ni mucho menos sería presidente del partido. El PP no tiene explicación ni razón de ser sin el PP vasco", ha reivindicado Casado al inicio de su discurso, en el que ha defendido que en el conjunto del PP "la música suena igual y, cuando a algún solista se le escapa una nota, siempre hay un piano para intentar taparla".

La intervención de Casado ha estado precedida por la del líder del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, quien ha dicho que "entre compañeros y amigos, ni polémicas ni polémicos" y ha reclamado que "no haya ni una discusión más sobre esas cosas". "Nuestro presidente es un tipo estupendo que tenemos que llevar a la Moncloa y no tenemos tiempo para tonterías", ha zanjado.