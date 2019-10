Casado responde a Sánchez: la plurinacionalidad no existe, solo hay una nación española

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de "volver a la agenda" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al plantear la plurinacionalidad de España. Tras asegurar que eso "no existe", le ha pedido que aclare si está "poniendo en duda" la nación española.

Así se ha pronunciado en un acto sobre vivienda en Palma (Baleares), después de que Sánchez haya asegurado que el programa del PSOE con el que concurrirá a las elecciones defenderá la Declaración de Barcelona, en la que los socialistas defendían una reforma constitucional para establecer un Estado federal y reconocer el carácter plurinacional de España.

Casado ha afirmado que Sánchez, por "presiones" del PSC ha tenido que "rectificar" su propio programa para decir que está a favor de la plurinacionalidad y le ha preguntado si "tanto manda" el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

"Es decir, Pedro Sánchez vuelve a la agenda de Zapatero, a la nación de naciones y dice hoy con mucha solemnidad 'no vamos a renunciar a la plurinacionalidad y a la España federal'", ha apostillado.

PREGUNTA SI PONE EN DUDA LA NACIÓN ESPAÑOLA

Dicho esto, ha preguntado al presidente del Gobierno "si sabe lo que es una nación" y si "pone en duda" que "solo hay la nación española" que tiene dentro las autonomías "con su identidad" pero con un "proyecto común".

Casado ha recalcado que la "plurinacionalidad no existe" en los países del entorno europeo y que él "solo lo ha escuchado en la Bolivia de Evo Morales". Por eso, ha pedido al PSOE "aclararse" porque ese tipo de propuestas no son serias. "Necesitamos un gobierno de verdad, un gobierno en serio y no esta broma de la plurinacionalidad y de la nación de naciones", ha enfatizado.

Además, Casado ha pedido a Sánchez que "cierre de inmediato" las "embajadas" de la Generalitat en el exterior, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido su plan de acción exterior, y que vuelva a "activar" la Ley de Estabilidad Presupuestaria para "controlar" las cuentas de la Generalitat.

