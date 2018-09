Casado, "muy tranquilo" porque su máster no tiene "nada que ver" con Montón, no se plantea enseñar sus trabajos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que está "muy tranquilo" porque su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no tiene "nada que ver" con el caso de la ya exministra Carmen Montón, que presentó anoche su dimisión por la polémica que ha rodeado a su máster en la misma universidad. Tras subrayar que está "muy tranquilo", ha hecho hincapié en que ya mostró sus cuatro trabajos en abril ante 60 periodistas y ha evitado responder si los entregará. Fuentes del partido han señalado después que no se plantean en este momento enseñar el contenido de esos trabajos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Casado ha desvinculado su caso del de la exministra recordando unas palabras de la propia Montón cuando en su primera comparecencia pública afirmó que no todos son "iguales" (en alusión al PP) y negó irregularidades en su máster.

"Escuché a la ministra decir que no todos los casos son iguales y, en efecto, en este caso hubo una supuesta falsedad de documento público y del propio registro de las notas que probablemente ha hecho que haya precipitado su dimisión", ha manifestado.

Casado ha asegurado que es el Ejecutivo del PSOE el que tiene que ofrecer explicaciones acerca de por qué ha dimitido Montón "como hoy ha hecho el presidente del Gobierno". Eso sí, ha señalado que había "muchos más motivos" para pedirle explicaciones por su "gestión" al frente de Sanidad.

¿DIMITIRÁ SI EL SUPREMO LE IMPUTA?

Al ser preguntado si se planteará dimitir en caso de que sea imputado por el Tribunal Supremo --que decidirá en las próximas semanas si le cita como investigado por su máster--, el líder del PP ha afirmado que está "muy tranquilo" porque lleva "cinco meses dando explicaciones".

Dicho esto, ha señalado que su máster "nada tiene que ver" con el asunto que ha afectado a Montón. "Yo sí hice todo a través de Secretaría, guardé toda la documentación y además, apenas 10 horas después de conocer por la noche la información de ese curso de doctorado, hasta 60 compañeros periodistas pudieron revisar durante dos horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar cuatro asignaturas", ha declarado.

En abril, en un encuentro con los periodistas en la sede del PP, Casado exhibió cuatro trabajos para demostrar la legalidad de su máster pero los medios de comunicación no pudieron acceder a su contenido. Además, explicó entonces que su máster en el 2008 --en el que le convalidaron 18 de 22 asignaturas-- se regía por la legislación antes del plan Bolonia y, en ese marco, no era necesario presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM).

Casado ha señalado que aunque ha "oído alguna vez" decir que solo se "enseñaron las carátulas", ha recalcado que los periodistas que acudieron a ese briefing hasta le preguntaron "por la biografía, el número de páginas, las sentencias que citaba e incluso la época en la que lo hacía".

"LLEVO CINCO MESES DANDO EXPLICACIONES"

El líder del PP ha recordado después que a primeros de agosto --cuando se conoció que la jueza había enviado una exposición razonada al Supremo para que decida si le imputa o no-- "retrasó" un viaje a Colombia para comparecer de nuevo ante la prensa. "Llevo cinco meses dando explicaciones", ha abundado, para insistir en su tranquilidad porque no ha "cambiado en absoluto" lo que dijo desde el principio.

"Yo era un alumno más, no conocía los que realizaban ese curso del doctorado y creo que ésta es una diferencia también con el caso de ayer, en el que hubo correos electrónicos y una relación personal", ha indicado, para añadir además que su máster "no era habilitante finalista" sino un "curso de doctorado" con "otra normativa" en el que "los trabajos aportados no son públicos". "Yo al final no escribí la tesis y no son tampoco un mérito académico", ha apostillado.

Casado ha dicho que entiende que es "muy difícil" explicar a los alumnos que están haciendo un máster que él pagase solo 600 euros para un curso que "se superaba con cuatro asignaturas y el resto convalidadas", pero antes de Bolonia, eso "es lo que se hacía".

"Por tanto, hacer analogías con otros casos en los que ha habido supuestamente falsedad documental, modificación de intranet oficial en la universidad y convalidaciones del propio Instituto Público, en mi caso eran del propio rectorado.... Y sobre todo creo que después de cinco meses de explicaciones, permítanme que diga que el PP está en lo importante", ha proclamado, aludiendo a lo que está ocurriendo en Cataluña o la "desaceleración económica". "Creo que España no está para seguir hablando de un curso de doctorado de hace 10 años", ha asegurado.

Preguntado expresamente si va a entregar el ordenador en el que están sus trabajos de máster, el líder del PP se ha limitado a decir que le preguntaron por ese asunto en Colombia el pasado agosto y ya respondió. Preguntado de nuevo si enseñará esos trabajos, no se ha pronunciado.