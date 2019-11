Casado, la transformación de un líder que sueña con La Moncloa

Pablo Casado es presidente del PP desde hace un año y tres meses y se enfrenta ahora a sus segundas elecciones generales convencido de que los resultados le serán propicios, tras el fracaso del 28 de abril, y de que podría tener opciones de llegar a La Moncloa.

De elección en elección le ha salido la barba, literalmente, ya que esta vez ha decidido dejársela para el cartel electoral porque le ha gustado a su mujer y sus hijos, según ha explicado en alguna ocasión. Aunque detrás de su nueva fotografía de campaña hay también otros cambios y no solo el de la imagen.

Desde que es presidente de los populares, Casado ha cambiado desde el logotipo del partido hasta el ritmo del himno y, sobre todo, se ha cambiado a sí mismo, después de la debacle electoral de abril.

La nueva cita con las urnas es para él una oportunidad de demostrar su madurez política y de confirmar su liderazgo en el partido, dejando atrás definitivamente la sombra de su predecesor Mariano Rajoy, que se ha alargado hasta planear sobre algunos de los cambios para las listas electorales del 10 de noviembre.

También su momento de recortar distancias con el candidato socialista, Pedro Sánchez, e incluso de "ganar", según se esfuerza por reiterar la dirección del partido, para poder aspirar a gobernar con el apoyo de los otros partidos de centro derecha, Ciudadanos y Vox.

Para lograr este objetivo, el PP tiene claro que hay que combatir la fragmentación del voto en este espectro ideológico, que consideran que fue una de las razones fundamentales del fracaso del 28A. Por eso, Casado apuesta en su lema electoral "por lo que nos une", apelando al voto útil para su partido.

El primer cambio perceptible tras el 28A fue un giro hacia el centro, después de una campaña con un sesgo hacia la derecha, con el que combatir la irrupción de Vox. La corrección del rumbo fue bien recibida por los barones regionales del partido, que le instaron en varias ocasiones a volver a una senda de moderación.

Un camino que Casado no reconoce haber abandonado ya que insiste en que el PP sigue donde ha estado siempre, defendiendo los mismos principios.

Sea moderación o sea centrismo, lo cierto es que Casado ha suavizado su discurso, al mismo tiempo que lo ha reducido, concentrando los mensajes, e incluso en ocasiones lo ha puesto por escrito.

Una cuestión no baladí, ya que el líder del PP siempre ha hecho gala de su capacidad para realizar una intervención sin papeles, lo que ha llevado en no pocas ocasiones a una improvisación llena de frases sonoras que acapararon titulares, pero no más votos.

Para iniciar esta nueva carrera a las urnas ha elegido Andalucía, la comunidad donde consiguió su primer triunfo como líder del partido, al gobernar con el apoyo de Ciudadanos y de Vox pese a empeorar sus resultados electorales.

Casado ha abierto el recorrido oficial de esta campaña en Sevilla, como muestra del modelo que el PP quiere exportar al resto de España sobre todo a nivel económico, y es posible que pase la jornada de reflexión en Barcelona, una reflejo del peso que el conflicto catalán tiene en estas elecciones.

Atrás quedarán los grandes mítines y las constantes apariciones en los medios de comunicación. La diana está clara para el PP, hay que apuntar a las medidas económicas, la situación en Cataluña y la amenaza de un nuevo bloqueo electoral si los resultados el 10 de noviembre no varían.

El PP es la "única alternativa" al PSOE, este el mensaje que esperan que cale en el electorado. Una vuelta al bipartidismo, en la que Casado se anuncia como la opción frente a una repetición de Sánchez, aunque cualquiera de los dos necesitará contar con el apoyo de otros fuerzas políticas para gobernar.