Casado transmite a Sánchez el pleno apoyo del PP para tomar medidas

El líder del PP, Pablo Casado, ha traslado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "pleno apoyo" de su partido a todas las medidas que se aprueben ante la crisis por el coronavirus, entre las que ha solicitado aumentar el fondo de liquidez del Tesoro para empresas hasta alcanzar 100.000 millones de euros.

Casado ha comparecido, desde la sede del PP en Madrid, para hacer una declaración institucional sin preguntas tras la videoconferencia que ha mantenido esta mañana con Sánchez, dentro de la ronda de contactos con los partidos políticos para abordar la crisis del coronavirus.

Ha insistido en que es necesario "un paquete ambicioso económico y social" para atenuar los efectos ya "catastróficos" de esta crisis ante la que "estamos todos juntos, España es lo primero" y "es fundamental que estemos a la altura de lo que se nos requiere: resolver la crisis cuanto antes, con las menores repercusiones", ha afirmado.

"El Estado no puede dejar a nadie atrás", según Casado, y hay que articular "todos juntos" los mecanismos para ayudar a los españoles a llegar a fin de mes "en estas condiciones extraordinarias".

Por eso, ha garantizado que el PP dará su apoyo al Gobierno por si hubiera algún "retraso" de sus socios porque "cada minuto cuenta en vidas humanas y es importante que rememos todos en la misma dirección".

El líder de la oposición ha dejado de un lado las críticas a la gestión del Ejecutivo, que sí estuvieron presentes en sus declaraciones de los pasados días, en esta comparecencia que ha realizado en su despacho de la sede de la calle Génova, junto a una foto suya con el rey Felipe VI.

En su intervención, retransmitida por los canales habituales el partido, ha destacado que es "fundamental" que haya apoyo del Gobierno a las comunidades autónomas para que cuenten con el presupuesto adecuado para la dotación de los medios humanos y materiales necesarios.

También ha valorado el mando único que ha puesto en marcha el Gobierno, tras la declaración este sábado por la noche del estado de alarma en todo el país, y ha apelado a la responsabilidad de los españoles para que hagan caso a los instrucciones que se están dado porque "cualquier negligencia puede costar una vida".

Una vez más, Casado ha incidido especialmente en las consecuencias que la crisis puede tener a nivel económico y ha indicado que es necesario "intentar amortiguar" la repercusión en este ámbito para que no derive también en crisis social.

Así, ha asegurado que le ha planteado a Sánchez darle "todo su apoyo" para las medidas económicas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes y le ha instado a solicitar a los socios europeos, en la reunión del Eurogrupo de hoy, un mecanismo para garantizar la solvencia del sistema financiero.

También, que se incremente el fondo de liquidez del Tesoro, a través del ICO y el resto de instituciones bancarias, para garantizar el crédito a los empresarios y a los autónomos, hasta los 100.000 millones de euros, semejante a lo anunciado este lunes por Alemania, para "garantizar que las empresas no quiebren".

Además, ha solicitado exenciones y rebajas de impuestos y cotizaciones sociales a las empresas afectadas para que las personas que están en su casa y no puede abrir su negocio "no tengan miedo a no podar pagar su compra o su hipoteca".