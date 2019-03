Casado traslada un acto en Castellón ante una protesta feminista que le acusa de "machista" y ser "el patriarcado"

El PP ha trasladado al interior de una guardería de Castellón un acto de atención a medios que el presidente del partido, Pablo Casado, inicialmente iba a realizar fuera del recinto debido a la protesta protagonizada por unas 200 mujeres que se han concentrado en el lugar y han coreado consignas como 'Pablo Casado es el patriarcado' o 'Casado machista, estás en nuestra lista'. Asimismo, portaban una pancarta con el lema 'Casado yo te hubiera abortado'.

El líder del PP había programado en su agenda celebrar el Día de la Mujer en la Comunitat Valenciana con este acto en Castellón, en el que había previsto una visita a la escuela infantil Fabulinos y una comparecencia ante los medios previa en el exterior del centro. Sin embargo, ante la presencia del grupo de unas 200 mujeres jóvenes se ha decidido trasladar las declaraciones al interior de las instalaciones.

Preguntado sobre las causas por las que cree que las manifestantes le han gritado, Casado ha señalado que "estamos en un país libre y tienen todo el derecho a hacerlo". "Yo creo que unos acaban gritando a políticos y hay políticos que intentamos legislar en beneficio de los que nos gritan también, y esa es la labor de la política con mayúscula", ha añadido.

Al respecto, ha recordado que siempre ha dicho que quiere ser el presidente del Gobierno de todos los españoles. "De los que me votan y no me votan, de los que me gritan, de los que me alaban, de los socialistas, de los populares y hasta de los independentistas porque al final el proyecto de España de futuro tiene que ser una España que mire hacia adelante", ha aseverado

"MIRAR AL FUTURO"

"Soy consciente de que los últimos meses han sido una oposición muy dura, necesaria por lo que estaba pasando sobre todo en Cataluña y con la economía, pero ahora tenemos que mirar al futuro y hablar en positivo porque tenemos que proyectar un nuevo proyecto para España", ha destacado el líder nacional del PP.

Casado se ha referido al empleo femenino, y ha subrayado que las mujeres que estaban manifestándose en la puerta "son mujeres jóvenes a las que les interesará saber que desde que gobierna el PP --ha dicho-- estamos en récord histórico de afiliadas a la Seguridad Social, 8,7 millones, o que el PP creó cuando gobernó en 1996 tres veces más empleo femenino que en todas las legislaturas anteriores de la izquierda, o que en las pasadas dos legislaturas hemos recuperado todo el empleo femenino que se había destruido en la recesión".

Por tanto --ha defendido-- "la diferencia es que cuando gobierna el PP siete de cada diez empleos femeninos que se crean en la UE se han creado en España y cuando ha gobernado el PSOE dos de cada tres empleos femeninos que se han destruido han sido aquí".

Finalmente, ha recordado que desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo hay 60.000 mujeres menos trabajando en España. Por tanto --ha apuntado-- "está muy bien reivindicar, salir a la calle, llevar pancartas, pero las mujeres necesitan tener un empleo, pues es la mejor autonomía para dar un portazo al maltratador o al jefe que te discrimina y, por supuesto, a continuación, ir al juzgado a denunciarlo".