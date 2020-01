Casanova (EH Bildu) dice que no habrá legislatura "sólida y estable" si no se "abre el melón" de la cuestión territorial

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el parlamentario vasco se ha referido a la voluntad expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abordar la cuestión del modelo territorial del Estado.

Casanova ha señalado que, en esta nueva legislatura, EH Bildu, "dada la correlación de fuerzas y la aritmética parlamentaria, es un grupo decisivo en el Parlamento". Así, ha recordado que la investidura de Pedro Sánchez "ha sido posible por el hecho de que nos hayamos abstenido, porque si nuestros cinco votos hubieran sido en contra no estaríamos hablando de nuevo gobierno".

El parlamentario abertzale ha señalado que, "a alguno en este país, y no solo a la derecha, le cuesta disimular la rabia que le da no ser el único grupo vasco en el Parlamento y no ser el único grupo vasco con capacidad de decisión", y ha asegurado que van a ejercer "esa capacidad de decisión con responsabilidad, discreción y firmeza".

Casanova ha reconocido que hay "algunos temas que son complicados para gestionar desde el Estado y hay que ser discretos". En ese sentido, ha dicho que "no es EH Bildu el que tiene mayoría absoluta en las Cortes, y, aunque pueda ser determinante, tiene que ser consciente del peso real que tiene y de que hay otros partidos que tienen más representatividad allí". No obstante, ha asegurado que van a "hacer valer aquellos compromisos con los cuales nos presentamos ante la ciudadanía y que para llevarlos adelante nos dio su apoyo".

En ese sentido, se ha referido a la cuestión territorial y ha considerado que "hay un problema de fondo", que es "estructural" en cuanto al modelo del Estado. "No es un problema superficial o que se pueda arreglar con tres retoques, sino que ese melón se tiene que abrir y el PSOE tiene que ser consciente de que lo tiene que abrir", ha advertido.

Según ha dicho, el PSOE "lo tendrá que abrir desde su propia cultura política, valores e ideario, que para eso es el partido mayoritario del Gobierno", pero ha advertido de que los socialistas "tendrán que tener también en cuenta la fuerte impugnación que hay al modelo de Estado actual, por parte fundamentalmente de una mayoría de la sociedad catalana", y también "la efervescencia existente en torno al debate del nuevo estatus y las voluntades, teóricamente mayoritarias, que plantean cambiar el modelo de relaciones con el Estado".

Casanova ha señalado que "hay que hacer frente a esa realidad" y ha advertido de que "no va a valer con una operación cosmética", sino que "hay que tener voluntad de afrontar esto en toda su profundidad".

Para EH Bildu, ha dicho, "cuestiones como el cumplimiento del Estatuto no pueden situarse, en estos momentos, en el ámbito del debate como cesiones, concesiones o avances", sino que, "en todo caso, el cumplimiento íntegro del Estatuto sería una pre-condición para poder seguir avanzando en la reformulación de un nuevo modelo de estado". "No vamos a caer en ese juego de los últimos 40 años de entender que ahora con cuatro competencias hemos resuelto el problema", ha advertido.

Casanova ha indicado que "el problema es que el Estado es un estado plurinacional, es decir, que hay naciones dentro del estado, y que esas naciones quieren un nuevo estatus de relación dentro del Estado". "Y eso, o se afronta o la legislatura va a ser muy complicada, no ya porque por madurez política hay que afrontarlo, sino porque por aritmética parlamentaria no va a ser posible mantener una legislatura con solidez y estabilidad si no se tiene en cuenta esas voluntades de reformulación del modelo de estado", ha remarcado.

JUNQUERAS

Por último, se ha referido a la decisión del Parlamento Europeo de retirar finalmente el derecho del líder de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras a ser eurodiputado, después de que el Tribunal Supremo le comunicara que la consecuencia de su condena en firme por el 'procés' independentista es que queda inhabilitado para asumir ese cargo.

Casanova ha subrayado que "esta última decisión sobre Junqueras la ha tomado un órgano político, no un órgano judicial europeo", y ha recordado que, "hasta ahora, el movimiento independentista catalán ha ganado todas las batallas en los tribunales europeos".

"Pero éste no es un tribunal europeo, es un órgano político que ha tomado una decisión no judicial sino política y en respuesta a un órgano que es parte de ese famoso estado profundo como es el Tribunal Supremo español, que actúa con los tribunales absolutamente politizados", ha censurado.